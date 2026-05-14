Angola: Petro officialise l'arrivée d'Hélder Costa pour deux saisons

Luanda — L'international angolais Hélder Costa est la première recrue confirmée de Petro de Luanda pour la saison 2026-2027, avec un contrat de deux saisons.

L'attaquant de 32 ans a été officiellement présenté aujourd'hui par le club et découvrira le football africain pour la première fois. Actuellement basé à Luanda, la capitale angolaise, Hélder Costa évoluait jusqu'à récemment au sein du club chinois du Yunnan Yukun. Formé au Sport Lisboa e Benfica, il a joué en Angleterre pour Wolverhampton et Leeds United, ainsi que pour les clubs espagnols de Valence, de Monaco de France et d'Al-Ittihad en Arabie saoudite.

La saison prochaine, outre le championnat d'Angola (Girabola), le nouvel attaquant disputera également la Coupe d'Angola, la Supercoupe et la Ligue des champions, compétitions dans lesquelles les Angolais ambitionnent de figurer parmi les meilleures. Alors qu'il jouait pour les Palancas Negras (l'équipe nationale de football d'Angola) de 2021 à 2023, il a disputé 13 matches et marqué deux buts sous la direction de l'entraîneur Pedro Gonçalves. Lundi dernier, la direction du club Petro de Luanda a confirmé l'embauche du luso-angolais João Pedro Sousa comme nouvel entraîneur, en remplacement de Flávio Amado.