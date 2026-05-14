Angola: L'agriculture considérée comme un facteur crucial de développement

Icolo e Bengo — Le gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, a déclaré mercredi que l'agriculture est un facteur crucial de développement, en accord avec les priorités nationales de lutte contre la pauvreté et le Programme intégré d'assistance communautaire (PIAC).

Le gouvernant a fait cette déclaration dans la municipalité de Catete, à l'issue de la première journée de visite de travail du ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, à des projets mis en place dans la province d'Icolo e Bengo. Selon Auzílio Jacob, compte tenu de l'importance qu'il accorde à l'agriculture, celle-ci bénéficie de la même attention que l'éducation et la santé.

Le responsable a souligné que les travaux de réhabilitation en cours sur le barrage de Quiminha, dont l'achèvement est prévu pour le premier trimestre 2027, visent à atténuer la pauvreté en protégeant les zones agricoles actuellement touchées par les inondations. Selon le gouverneur, la visite du ministre renforce ces capacités et accélère la transformation d'Icolo e Bengo en un pôle agricole majeur, contribuant ainsi à la croissance du produit intérieur brut (PIB) du secteur. Il ajoute que cela, à son tour, favorise la création d'emplois et d'opportunités.

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« L'achèvement de ce projet, conjugué à l'installation de la ligne moyenne tension, actuellement menée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau, permettra de réduire les coûts pour les agriculteurs et les éleveurs de volailles, et donc de faire baisser le prix final de produits tels que les poussins et les poulets », a-t-il prédit. D'après le gouvernant, son ministère s'attache à fournir les conditions techniques nécessaires à l'amélioration de la production.

Il a également indiqué que leur priorité est de stimuler le progrès, en mettant l'accent sur le développement agricole. Le ministre poursuit ce jeudi sa visite à Vale do Bom Jesus, à la ferme avicole Agrobal et au projet Agroquiminha, situés respectivement dans les municipalités de Bom Jesus et de Cabiri.