Angola: Le ministre de l'Agriculture inspecte l'avancement des travaux à Icolo e Bengo

14 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AJQ/SB

Icolo e Bengo — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, inspecte ce jeudi l'avancement des travaux d'infrastructure sociale et des projets qui dynamisent l'économie de la province d'Icolo e Bengo et du pays.

Accompagné de techniciens de son ministère, le ministre évalue l'état et la capacité de production des élevages avicoles implantés à Icolo e Bengo. Mercredi, premier jour de sa visite, il a inspecté les élevages avicoles West Aves, Agro Noble et Agroko, situés dans les municipalités de Cabiri et Catete, où les responsables lui ont présenté le fonctionnement, les capacités de production et les perspectives d'avenir de ces exploitations.

Le même jour, le gouvernant a inspecté les travaux de réhabilitation du barrage de Quiminha, notamment les systèmes de prise d'eau, de vanne à jet et de vidange de fond, achevés à 80 % et dont la fin des travaux est prévue pour 2027. Le programme du gouvernant prévoit pour ce jeudi des visites à Vale do Bom Jesus, à la ferme avicole d'Agrobal et au projet Agroquiminha, situés respectivement dans les municipalités de Bom Jesus et de Cabiri.

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