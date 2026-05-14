Angola: Des opportunités d'investissement au pays présentées à Londres

Luanda — Le potentiel et les opportunités d'investissement du secteur extractif national seront présentés ce jeudi à Londres, lors de la Conférence internationale sur l'investissement dans le pétrole, le gaz et les mines en Angola.

Cet événement, co-organisé par l'ambassade d'Angola au Royaume-Uni et le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, sera inauguré par le ministre Diamantino Azevedo, en présence de membres de l'Exécutif angolais, d'investisseurs internationaux, d'opérateurs du secteur et d'experts.

Selon une note parvenue à l'ANGOP, la conférence présentera les opportunités tout au long de la chaîne de valeur des ressources minérales, en soulignant le potentiel géologique encore largement inexploité de l'Angola, ainsi que les opportunités d'investissement dans l'exploration et la production de minéraux stratégiques, notamment les diamants, le fer, le cuivre et les terres rares. La note précise que, dans le secteur pétrolier et gazier, des opportunités dans les segments « amont » et « aval » seront présentées, y compris les blocs disponibles pour l'exploration, la production et le développement de projets gaziers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le renforcement des capacités de raffinage, notamment à Cabinda, Soyo et Lobito, ainsi que les initiatives liées à la transition énergétique et au développement industriel, figurent également à l'ordre du jour. Le programme comprend aussi des présentations techniques, des tables rondes et des rencontres d'affaires, impliquant des institutions nationales telles que Sonangol, l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Endiama, SODIAM, l'Agence nationale des ressources minérales (ANRM) et l'Institut géologique d'Angola (IGEO), en collaboration avec des investisseurs et des entreprises internationales.

Grâce à cette initiative, l'Angola renforce sa stratégie de diversification économique, valorise ses ressources naturelles, attire les capitaux internationaux et consolide sa position de destination stratégique pour les investissements sur le continent africain.