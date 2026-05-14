Tunisie: Transport aérien - Relance des vols directs entre le pays et l'Irak

La liaison aérienne directe entre la Tunisie et l'Irak sera reprise à partir du 21 mai, une décision qui marque une étape importante pour la communauté tunisienne résidant en Irak ainsi que pour le développement des relations bilatérales et des flux touristiques entre les deux pays.

L'ambassadeur de la République tunisienne à Bagdad, Chokri Latif, a indiqué mercredi que cette reprise constitue un événement significatif, rappelant que la ligne avait été suspendue en raison des circonstances régionales avant d'être réactivée grâce à une coordination entre les autorités concernées et la compagnie aérienne irakienne.

Selon le diplomate, un vol hebdomadaire sera assuré chaque jeudi, au départ de l'aéroport international de Bagdad à destination de l'aéroport de Tunis-Carthage. La durée du trajet est estimée à environ quatre heures et demie, ce qui permettra de réduire les contraintes liées aux correspondances et aux voyages avec escales.

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La reprise de cette liaison intervient dans un contexte marqué par le retour estival de la diaspora tunisienne et le début de la saison touristique. Elle coïncide également avec un intérêt croissant des touristes irakiens pour la destination Tunisie, soutenu notamment par les nouvelles facilités d'accès accordées aux visiteurs irakiens sous certaines conditions.

L'ambassadeur a également relevé des indicateurs positifs pour la prochaine saison touristique, soulignant l'engagement accru des agences de voyages irakiennes en faveur de la destination tunisienne.

Sur le plan économique, cette liaison directe devrait contribuer à une baisse des coûts des billets d'avion par rapport aux trajets avec escales, offrant ainsi un avantage notable pour les familles tunisiennes établies en Irak.

Enfin, la représentation diplomatique tunisienne à Bagdad a réaffirmé sa disponibilité pour accompagner les membres de la communauté tunisienne, notamment en matière d'information et de réservation, tout en évoquant la possibilité d'élargir à l'avenir cette desserte aérienne à d'autres villes irakiennes telles qu'Erbil et Bassora.