Afrique: Club Africain-Olympique de Béja - Dispositif exceptionnel de sécurité et de circulation

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, mercredi, un dispositif spécial de circulation à l'occasion du match de la dernière journée du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football, qui opposera, demain au stade Hammadi Agrebi de Radès, le Club Africain à l'Olympique de Béja.

Selon un communiqué du ministère, la circulation et le stationnement de tous types de véhicules seront interdits sur la route nationale n°1, entre le carrefour Chouchet Radès et le carrefour Borj Louzir-Ezzahra, de 11h00 à 20h00, à l'exception des véhicules des personnes se rendant au stade munies de leurs billets ou abonnements.

Les portes du stade seront ouvertes à partir de 13h00. Le ministère recommande aux supporters de se présenter en avance et rappelle que les billets et abonnements devront être présentés à tous les points d'accès prévus, notamment les entrées côté autoroute, le carrefour Oued Miliane, le carrefour BSB et le carrefour Noubou.

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Afin de faciliter la circulation et d'éviter les embouteillages, des zones de stationnement spécifiques ont été définies. Le parking nord est réservé aux détenteurs d'abonnements et de billets "Virage" ainsi qu'aux abonnés "Pelouse". L'accès peut se faire via la déviation du stade ou par le carrefour Noubou et le carrefour du Village Méditerranéen, en direction du parking nord.

Le parking sud est réservé aux détenteurs de billets "Enceinte - Tribune" ainsi qu'aux billets "Pelouse". Il est accessible via l'autoroute sud et le carrefour Borj Louzir-Ezzahra, ou encore via la route nationale n°1 et le carrefour Choucha Radès, ainsi que par le carrefour Noubou en direction du Village Méditerranéen.

Le ministère de l'Intérieur appelle les supporters à utiliser exclusivement les parkings aménagés afin de garantir la sécurité et de préserver la fluidité de la circulation lors de la sortie du public. L'accès aux parkings des loges est strictement réservé aux détenteurs de billets VIP et aux journalistes, via l'entrée principale.

Le ministère insiste aussi sur la nécessité de respecter le code de la route, d'éviter le transport irrégulier de passagers, la surcharge des véhicules ainsi que toute conduite dangereuse.

Enfin, les usagers de la route sont invités à éviter l'axe Radès-Ezzahra via le carrefour Farhat Hached (Noubou) au moment de la sortie du public. Les automobilistes se dirigeant vers la Nouvelle Ville et les Jardins de Carthage sont appelés à emprunter la déviation Saint-Jacques, tandis que l'autoroute sud via le pont d'Oued Miliane est recommandée pour accéder aux banlieues sud.