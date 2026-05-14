Afrique: L'EST tourne la page de Patrice Beaumelle - L'heure au grand remue-ménage

Christian Bracconi assure de nouveau l'intérim, cette fois-ci jusqu'à la fin de la saison. Une fois le rideau de cet exercice tombé, responsables et joueurs seront amenés à rendre des comptes. Des têtes tomberont à coup sûr.

La décision de limoger Patrice Beaumelle, 24 heures après la défaite au derby et la perte du titre de champion de Tunisie, n'est que le début d'une grande opération de restructurations qui touchera toutes les composantes de la section football.

Selon les bruits de couloirs, d'anciens visages pourraient faire leur retour sur le devant de la scène. L'ancien vice-président chargé de la section football, Badine Tlemçani, figure parmi les noms qui circulent pour intégrer la nouvelle équipe dirigeante. Il y a également Chokri El Ouaer qu'on a vu ces dernières semaines présent au Parc B à la veille de matchs de Champions League notamment.

Le silence qui précède la tempête

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Hormis le bref communiqué publié lundi soir annonçant le limogeage de Patrice Beaumelle et l'intérim qu'assure Christian Bracconi jusqu'à la fin de la saison, c'est le silence radio officiel.

Toujours est-il, on prête à Hamdi Meddeb des décisions déjà prises qu'il mettra en exécution à la fin de la saison. Le président du club attendra en effet la fin de l'exercice pour évaluer le rendement des joueurs. En attendant, aucune négociation pour prolongation de contrat n'est entreprise, sachant que Yassine Meriah, Mohamed Amine Ben Hmida, Yan Sasse et Youssef Belaïli (sous le coup d'une suspension d'un an de la Fifa) sont en fin de contrat.

Ceci dit, un responsable est appelé à rendre des comptes, c'est, bien sûr, le directeur sportif Yazid Mansouri, en poste depuis août dernier et qui a fait les recrutements des deux derniers mercatos. Celui aussi qui a amené Patrice Beaumelle. C'est son choix. Quand Yazid Mansouri a débarqué, Maher Kanzari était déjà en place. Selon les coulisses, les deux hommes ne s'entendaient pas vraiment.

Ce n'est pas qu'ils ne s'appréciaient pas, mais ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde au niveau technique. Sauf que Maher Kanzari a laissé une équipe en pôle position en championnat qui gardait des chances intactes pour la qualification en quarts de finale. Il a été pourtant limogé dans l'avion qui le ramenait de Bamako à Tunis après la défaite devant le Stade Tunisien.

Maher Kanzari a été, certes, éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais lui, au moins, a remporté les trois titres nationaux : Championnat, Coupe et Supercoupe de Tunisie. Le seul mérite de son successeur, Patrice Beaumelle, est d'avoir éliminé Al Ahly au Caire. Maintenant que le mal est fait, c'est le silence qui précède la tempête. Des têtes tomberont à coup sûr cet été et du sang nouveau sera injecté, annonçant l'entame d'un nouveau cycle. Pourvu qu'on en tire les enseignements pour éviter de refaire les mêmes erreurs.