Tunisie: Le pays - Appel à des sanctions financières plus sévères sur les routes

Les jeunes représentent environ 50 % des victimes des accidents de la route en Tunisie, un chiffre jugé particulièrement alarmant au regard de l'évolution de la mortalité routière dans le pays, a alerté mercredi Afef Ben Ghneya.

Intervenant sur Express Fm, elle a estimé que l'augmentation du nombre de décès sur les routes reflète la gravité de la situation actuelle et appelle à une réponse plus ferme des autorités.

Elle a souligné l'importance de la mise en oeuvre effective de la stratégie nationale multisectorielle de sécurité routière, qu'elle considère comme un acquis important dans la lutte contre les accidents de la route, reposant notamment sur l'approche dite du "système sûr".

La responsable a également appelé à l'adoption d'un mécanisme de verbalisation automatique des infractions routières, ainsi qu'au durcissement des sanctions et à l'augmentation des amendes, estimant que les dispositifs actuels ne sont pas suffisamment dissuasifs pour réduire les comportements à risque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a insisté, dans ce cadre, sur la nécessité d'une application stricte de la loi, en parallèle avec l'intensification des campagnes de sensibilisation et de prévention, afin d'améliorer le respect du code de la route.

Afef Ben Ghneya a par ailleurs appelé à une révision des infrastructures routières afin de les rendre conformes aux normes de sécurité et de qualité, tout en intégrant davantage l'éducation routière dans les programmes scolaires, dans le but de renforcer la culture de la sécurité dès le plus jeune âge.