Tunisie: Éducation - Pourquoi les mathématiques n'attirent plus les élèves tunisiens

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'intérêt pour la filière mathématiques poursuit son recul en Tunisie, malgré des taux de réussite élevés, a alerté mercredi 13 mai 2026 le président de l'Association des parents et élèves, Ridha Zahrouni, appelant à des réformes urgentes du système éducatif.

Intervenant sur Express Fm, il a indiqué que cette problématique persiste depuis plusieurs années, notamment depuis 2015, et qu'elle a été évoquée à plusieurs reprises par les responsables successifs du ministère de l'Éducation, sans qu'aucune solution structurelle ne soit mise en place.

Selon lui, la filière mathématiques n'a pas bénéficié de l'attention nécessaire, alors même qu'elle occupe une place essentielle dans de nombreuses spécialités universitaires et parcours de formation professionnelle, en plus de son importance pour les métiers d'avenir.

Le responsable a souligné que les mathématiques ne se limitent pas à leur dimension académique, mais jouent également un rôle clé dans le développement de la pensée logique chez les élèves, appelant à dépasser le simple constat pour engager des solutions concrètes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a estimé que cette discipline a été "victime de choix éducatifs" au cours des dernières décennies, critiquant ce qu'il qualifie de "confusion pédagogique" liée au passage de l'enseignement des mathématiques de la langue arabe au collège à la langue française au lycée.

Ridha Zahrouni a également mis en avant les effets de la politique de passage automatique, plaidant pour une réforme du cycle primaire visant à renforcer les compétences fondamentales des élèves en lecture, en calcul et en apprentissage, et à garantir un passage basé sur le mérite, tout en corrigeant les lacunes accumulées dès les premières années de scolarisation.

Par ailleurs, un responsable du ministère de l'Éducation, Moncef Khemiri, avait indiqué en mai dernier que la part des élèves orientés vers la filière mathématiques après la deuxième année de l'enseignement secondaire ne dépasse plus 7 %, contre environ 20 % il y a vingt-cinq ans.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.