Tunisie: Djerba, Kerkennah, Zembra - Le pays mise sur ses îles pour développer un tourisme durable

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a souligné l'importance de développer un modèle tunisien intégré de tourisme côtier durable, affirmant que la durabilité et l'économie bleue constituent désormais des piliers essentiels du développement économique et territorial.

S'exprimant en marge de l'ouverture du forum national consacré au thème "Le tourisme côtier durable dans l'espace méditerranéen", organisé le 12 mai 2026, le ministre a indiqué que la Tunisie dispose de nombreux atouts lui permettant de renforcer son positionnement dans ce domaine, grâce notamment à sa situation géographique stratégique en Méditerranée ainsi qu'à sa diversité culturelle, patrimoniale et environnementale.

Selon Sofiane Tekaya, les côtes tunisiennes, réparties sur les différentes régions du pays, représentent un capital national stratégique capable de soutenir une croissance équilibrée et inclusive, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.

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Le ministre a précisé que son département oeuvre actuellement à la mise en place d'une nouvelle approche de développement visant à transformer chaque région en un pôle touristique et économique intégré, à travers la valorisation des spécificités naturelles, culturelles et maritimes de chaque territoire, ainsi que le renforcement de la complémentarité entre les zones côtières et l'intérieur du pays.

Il a également mis en avant les infrastructures touristiques maritimes existantes, rappelant que la Tunisie compte actuellement six principales marinas offrant plus de 2.930 anneaux d'amarrage, en plus de plusieurs centres de thalassothérapie de renommée internationale. Selon lui, ces infrastructures ont contribué à consolider la place de la Tunisie parmi les destinations mondiales majeures du tourisme de bien-être et de soins.

Dans le même contexte, Sofiane Tekaya a insisté sur le rôle stratégique des îles tunisiennes dans le développement d'un tourisme durable à forte valeur ajoutée. Il a notamment cité l'île de Djerba comme un exemple de convergence entre tourisme, culture et durabilité.

Le ministre a également évoqué les importantes potentialités des îles Kerkennah, Kneiss et Zembra dans les domaines du tourisme écologique, scientifique et de l'économie maritime locale.

Enfin, il a affirmé que le ministère du Tourisme poursuit ses efforts pour faire des îles tunisiennes des plateformes d'innovation dans les secteurs du tourisme durable et de l'économie bleue, notamment à travers le soutien aux projets liés aux énergies renouvelables, au transport maritime durable et à la gestion intelligente des ressources.

Le ministre a en outre insisté sur l'importance de soutenir les initiatives locales et de créer de nouvelles opportunités d'investissement touristique en faveur des jeunes.