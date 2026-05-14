Afrique: Tunisie-ONU - Vers un partenariat stratégique renforcé avec l'UNOPS

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a tenu, le 13 mai 2026, au siège du Ministère, une séance de travail avec M. Jorge Moreira da Silva, Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies et Directeur Exécutif du Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets (UNOPS), en visite de travail en Tunisie dans le cadre de la célébration du vingtième anniversaire de l'ouverture du bureau onusien à Tunis. La réunion s'est déroulée en présence du Directeur régional pour l'Afrique de l'UNOPS ainsi que de la Coordinatrice résidente du système des Nations unies en Tunisie.

Cette rencontre a été l'occasion de souligner la profondeur des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et le système des Nations Unies, fondées sur la confiance mutuelle, le dialogue et l'engagement commun en faveur des principes du multilatéralisme et de la solidarité internationale. Elle a également permis de saluer l'évolution continue de la coopération avec l'UNOPS depuis 2006.

M. le Ministre a ainsi mis en avant le rôle joué par cette institution dans le soutien aux efforts de développement en Tunisie, notamment dans les domaines de la santé, de la gestion de projets, du développement des infrastructures, du soutien institutionnel, ainsi que des services logistiques et des achats.

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Il convient de rappeler que l'UNOPS assure actuellement la mise en oeuvre de 18 projets en Tunisie pour une valeur avoisinant 74,6 millions de dollars américains, en plus de projets réalisés au cours des dernières années pour un montant dépassant 133 millions de dollars, ce qui reflète la confiance mutuelle et l'efficacité du partenariat entre les deux parties.

Dans ce contexte, M. le Ministre a souligné que la célébration du vingtième anniversaire de l'établissement du bureau de l'Organisation en Tunisie constitue une étape importante pour évaluer le bilan de deux décennies de coopération fructueuse et envisager une nouvelle phase de partenariat plus stratégique, intégrée et efficace. Il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération avec l'UNOPS dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment la transition énergétique, l'adaptation aux changements climatiques, la gestion des ressources hydriques, la sécurité alimentaire, la transformation numérique, les infrastructures durables, ainsi que l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes.

De son côté, le Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies a salué l'engagement de la Tunisie en faveur des objectifs et des finalités de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que sa participation aux différentes initiatives visant à développer ses mécanismes et à renforcer ses capacités opérationnelles pour répondre aux défis croissants. Le responsable onusien a également réaffirmé la volonté des Nations Unies de renforcer la coopération avec la Tunisie conformément aux besoins définis par l'État tunisien, dans le but de soutenir les objectifs de développement global et les priorités nationales du pays.

La rencontre a également porté sur le processus de préparation du cadre stratégique de coopération entre la Tunisie et le système des Nations Unies pour la période 2027-2031. Les deux parties ont insisté sur la nécessité d'aligner ce cadre sur les priorités nationales consacrées par le Plan national de développement 2026-2030, en adoptant une approche fondée sur les résultats, l'impact concret et la durabilité, tout en mettant l'accent sur la mobilisation de financements innovants et concessionnels, le transfert de technologie et de savoir-faire, ainsi que le renforcement des capacités nationales.

Les discussions ont aussi abordé l'initiative lancée sous la supervision du Secrétaire Général des Nations Unies afin de garantir la continuité du transport des engrais à travers le détroit d'Ormuz, contribuant ainsi à préserver la sécurité alimentaire mondiale et à limiter les perturbations des chaînes d'approvisionnement agricoles. Le rôle opérationnel joué par l'Organisation dans ce cadre a également été salué.

À l'issue de la rencontre, les deux parties ont renouvelé leur volonté d'assurer le suivi des conclusions de cette séance. Il a été convenu, à cet effet, d'organiser prochainement un atelier de travail afin d'élaborer une feuille de route pour la coopération future entre les deux parties, sur la base des besoins de la Tunisie dans les différents domaines ainsi que des capacités et de l'expertise dont dispose l'UNOPS.