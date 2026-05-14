Angola: Le gouverneur de Malanje appelle les gestionnaires publics à défendre les intérêts de l'État

Malanje — Le gouverneur de la province de Malanje, Marcos Nhunga, a exhorté ce mercredi les gestionnaires publics à aligner leur action sur la défense des intérêts de l'État, en mettant l'accent sur la consolidation de la paix, la modernisation des services et la diversification durable de l'économie, tout en veillant à affecter les ressources publiques aux finalités prévues par la loi.

S'exprimant lors d'une table ronde consacrée à la « bonne gouvernance », organisée dans le cadre du 34e anniversaire de l'Inspection générale de l'administration de l'État (IGAE), le responsable provincial a réaffirmé la nécessité pour les fonctionnaires et les gestionnaires d'agir strictement dans le respect de la légalité, en privilégiant l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels.

Marcos Nhunga a également souligné l'impact négatif de la corruption, qu'il considère comme un obstacle majeur pour le pays et la province. Selon lui, ce phénomène affaiblit les institutions, compromet l'éthique et la justice, détériore la qualité des services publics et freine le développement durable de l'Angola. Le gouverneur a qualifié cette rencontre de valeur ajoutée pour mieux faire connaître les activités, les compétences et les instruments de l'IGAE auprès des organes soumis à l'inspection.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette table ronde contribue également à renforcer la compréhension des principes fondamentaux de la bonne gouvernance ainsi que la responsabilisation pour les actes posés. L'initiative vise à promouvoir l'action de l'institution, à la rapprocher des organes locaux et à consolider des pratiques axées sur la prévention, le renforcement du contrôle interne et la transparence dans la gestion du patrimoine public.

De son côté, la déléguée provinciale de l'IGAE à Malanje, Luísa António, a indiqué que l'institution reçoit de nombreuses dénonciations et plaintes liées à des irrégularités administratives, parmi lesquelles figurent principalement l'absentéisme injustifié et la mauvaise qualité de l'accueil du public. La responsable a jugé positive l'interaction avec les administrateurs municipaux, les directeurs des bureaux provinciaux et les citoyens, mettant en avant leur collaboration régulière dans le contrôle des activités du secteur public.

Abordant le thème du « Registre, gestion et contrôle du patrimoine public », le délégué interne des Finances, Marcos António, a souligné la nécessité pour les gestionnaires d'assumer pleinement la responsabilité de la préservation des biens publics, notamment les biens mobiliers, immobiliers et les véhicules, afin de garantir la poursuite de l'intérêt public.