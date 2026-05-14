Angola: La ministre de la Pêche souligne les progrès accomplis en matière de planification spatiale marine

Luanda — L'engagement de l'Angola, de la Namibie et de l'Afrique du Sud à consolider leur coopération politique et technique afin de renforcer la coordination régionale, la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources marines a été mis en avant ce mercredi à Luanda par la ministre angolaise de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto.

S'exprimant lors de la 7e Conférence ministérielle de la Commission de la Convention du courant de Benguela, la ministre a indiqué que ces principes s'inscrivent dans le cadre des Objectifs de développement durable, et plus particulièrement de l'Objectif 14, qui vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. À cet égard, elle a souligné les progrès réalisés ces dernières années en matière de planification spatiale marine et de développement d'une économie bleue plus inclusive, résiliente et durable.

Elle a reconnu que certains pays sont plus avancés que d'autres dans la mise en oeuvre de ces objectifs, mais a assuré qu'une coordination est prévue pour adapter les étapes. La ministre a déclaré que l'action menée dans le cadre de la Convention s'inscrit dans un dispositif plus large d'engagements internationaux pris par les États membres dans le domaine des océans et du développement durable. Elle a mentionné que la Convention constitue un instrument permettant à l'Angola, à la Namibie et à l'Afrique du Sud de renforcer leur participation active à la mise en oeuvre d'instruments multilatéraux clés.

La Convention du courant de Benguela (CCB) est une organisation intergouvernementale créée en 2013 entre l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud, afin de gérer et de protéger conjointement le grand écosystème marin du courant de Benguela. Il s'agit de la première commission écosystémique au monde, promouvant l'utilisation durable, la conservation et la restauration des ressources marines partagées.

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