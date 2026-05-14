Angola: L'INAPEM renforce sa coopération institutionnelle avec le Nigéria

Luanda — Une délégation de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) travaille depuis lundi au Nigéria, dans le cadre d'une mission institutionnelle visant à renforcer la coopération et à favoriser l'échange d'expériences entre les deux pays.

Un document de l'INAPEM, transmis à l'ANGOP mercredi, indique que ce déplacement a eu lieu à l'invitation de l'agence nigériane SMEDAN (Agence nigériane de développement des petites et moyennes entreprises). L'ordre du jour comprend des réunions techniques et institutionnelles destinées à partager les meilleures pratiques, à s'informer sur les initiatives de soutien aux MPME et à identifier des opportunités de collaboration sur des questions liées à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la numérisation des services et au développement de l'écosystème entrepreneurial.

Le communiqué souligne que la présence de l'INAPEM au Nigéria s'inscrit dans une stratégie de renforcement de la coopération avec les principales institutions africaines, favorisant des liens plus étroits entre les écosystèmes entrepreneuriaux du continent et encourageant l'élaboration de solutions communes aux défis rencontrés par les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) africaines.

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Selon Bráulio Augusto, président du conseil d'administration de l'INAPEM, ce type d'échange institutionnel représente une occasion importante d'approfondir les connaissances, de renforcer les partenariats et d'accélérer les initiatives contribuant au développement du secteur privé angolais.

Cette mission réaffirme également l'engagement de l'INAPEM à promouvoir un environnement plus favorable à la croissance des MPME, à l'innovation et à la création d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs du pays. La visite de la délégation de l'INAPEM se poursuivra jusqu'au 15 de ce mois, avec un déplacement prévu à Abuja, capitale fédérale du Nigéria.