Sénégal: La Centif face aux nouveaux circuits illicites

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a présenté, hier, à Dakar, son rapport d'activités 2025 devant la presse, une première pour l'institution. Dans un contexte marqué par l'évaluation mutuelle du Sénégal par le Giaba et la consolidation des acquis après le retrait du pays de la liste grise du Gafi, le président de la Centif, Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, a insisté sur les enjeux de souveraineté et de résilience liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) veut désormais renforcer sa communication autour des enjeux de transparence financière et de lutte contre la criminalité économique. À l'occasion de la présentation de son rapport d'activités 2025 tenue, hier, à Dakar, l'institution a choisi, pour la première fois, de partager publiquement ce document avec la presse.

Pour son président, Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, le rapport présenté n'est pas, à proprement parler, le premier produit par l'institution, car depuis 2005, date du démarrage de ses activités, elle a toujours transmis ses rapports au ministère des Finances et à la Banque centrale. «Chaque année, la Centif élabore un rapport d'activités transmis au ministère des Finances et à la Banque centrale», a-t-il expliqué.

Ainsi, cette première présentation publique à la presse vise, selon lui, à mieux sensibiliser l'opinion sur les défis liés au blanchiment de capitaux. Dans un contexte mondial marqué par la sophistication des réseaux financiers illicites, Cheikh Mouhamadou Bamba Siby a rappelé que la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peut plus être considérée comme une simple question technique.

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«Cet enjeu est désormais devenu une question de souveraineté, de résilience économique et de préservation de l'intégrité de nos économies», a-t-il soutenu, saluant «l'intérêt grandissant des médias pour les questions de transparence et de lutte contre la criminalité financière».

Au-delà de ce contexte général, M. Siby a expliqué que le rapport intervient à un moment particulier, alors que le Sénégal est engagé, depuis janvier 2026, dans une évaluation mutuelle du Giaba, et que les autorités cherchent désormais à consolider les acquis depuis le retrait du pays de la liste grise du Gafi (Groupe d'action financière). « L'enjeu n'est plus seulement de corriger les insuffisances identifiées, mais de préserver durablement les acquis et de préparer avec rigueur la prochaine évaluation mutuelle du Sénégal », a-t-il indiqué.

37 rapports d'enquête transmis

Revenant sur le rapport, le président de la Centif a indiqué qu'il retrace les principales activités menées par l'institution durant l'année 2025, les tendances observées ainsi que les perspectives pour 2026 dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon lui, parmi les points saillants du document, figurent les chiffres clés liés aux déclarations d'opérations suspectes, aux déclarations de transactions en espèces et aux rapports transmis aux autorités judiciaires.

Cheikh Mouhamadou Bamba Siby a révélé qu'en moyenne, une quarantaine de rapports d'enquête sont transmis chaque année aux autorités judiciaires, notamment au Pool judiciaire financier. « En 2024, nous avions transmis 46 rapports d'enquête. En 2025, nous en étions à 37 rapports transmis aux autorités judiciaires », a-t-il précisé.

Dans ce cadre, le rapport aborde également, selon le président de la Centif, les principales tendances observées dans les circuits de blanchiment de capitaux au Sénégal.

Parmi les phénomènes identifiés figurent les détournements de deniers publics impliquant parfois des personnes politiquement exposées, les opérations suspectes dans le secteur du Btp, les systèmes de type Ponzi, les activités financières illégales, les opérations de change clandestines ainsi que la cybercriminalité financière. «Ce sont les tendances les plus pertinentes que nous avons jugé important de partager avec le public», a souligné Cheikh Mouhamadou Bamba Siby.