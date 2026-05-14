Afrique: Basket - Brillant avec le FUS Rabat, Mouhamadou Diagne rêve de la sélection sénégalaise

Auteur d'une remarquable première partie de saison en Basketball Africa League, Mouhamadou Diagne s'impose comme l'un des joueurs les plus dominants de la conférence Sahara avec le FUS Rabat. Meilleur contreur de la conférence et parmi les meilleurs rebondeurs de la compétition, le pivot sénégalais enchaîne les performances solides sous les couleurs du club marocain. Dans cet entretien, il revient sur son aventure à la BAL, les ambitions du FUS Rabat pour les phases finales, mais aussi son désir de porter un jour le maillot de la sélection nationale sénégalaise.

Pourquoi avoir choisi le FUS Rabat pour disputer la sixième saison de la Basketball Africa League ?

Je suis au FUS Rabat depuis la saison dernière et nous avons remporté le championnat marocain [avec, à la clé, une qualification pour la Basketball Africa League, NDLR]. Le club a décidé de prolonger mon contrat cette saison. Il m'a proposé une offre avant les autres équipes et, naturellement, j'ai choisi de continuer avec lui. Nous avons aussi l'habitude de jouer ensemble, donc il n'y a pas vraiment besoin de temps d'adaptation. C'est plus facile dans ce contexte.

Comment jugez-vous votre première partie de saison en BAL avec le FUS Rabat ?

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La première partie de la Basketball Africa League s'est très bien passée. Malgré les blessures, l'équipe a fourni les efforts nécessaires pour décrocher cette qualification. Nous sommes désormais concentrés sur les phases finales. Dans l'ensemble, tout s'est vraiment bien déroulé.

Vous affichez la meilleure moyenne de contres par match (2,8) et êtes le deuxième meilleur rebondeur de la conférence Sahara avec 10,4 rebonds par match. Quel regard portez-vous sur ces performances ?

Je suis vraiment très content de mes statistiques. C'est une motivation supplémentaire pour la suite. Je pense pouvoir être dans la course pour figurer parmi les meilleurs défenseurs de cette sixième saison de la BAL. Le fait d'être parmi les meilleurs rebondeurs et contreurs me donne davantage de chances. Cela booste encore plus ma motivation pour les prochaines échéances.

Vous avez signé votre meilleur match face à l'ASC Ville de Dakar. Qu'avez-vous ressenti dans ce contexte particulier ?

Le match contre l'ASCVD, qui est une équipe de mon pays, je l'ai abordé comme tous les autres. Nous l'avions préparé sérieusement, car nous voulions absolument gagner pour assurer notre qualification. C'est vrai que j'ai réalisé mon meilleur match contre eux, mais comme nous avons perdu, cela enlève un peu d'importance à ma performance individuelle.

Quel regard portez-vous sur l'équipe nationale du Sénégal actuelle et avez-vous déjà été approché par la sélection nationale ?

Je suis avec beaucoup d'attention la sélection sénégalaise. Je n'ai jamais vraiment eu l'opportunité d'être approché par la sélection. Après, c'est le coach qui fait ses choix. L'équipe fait actuellement tout son possible pour décrocher la qualification à la Coupe du monde et, bien sûr, je garde un oeil très attentif sur ses performances.

Croyez-vous en vos chances d'être appelé lors de la prochaine fenêtre internationale de juillet ?

Je suis prêt pour la sélection et j'attends patiemment mon tour. L'opportunité peut venir à tout moment. Si elle se présente, je répondrai présent. Et si ce n'est pas le cas, je continuerai à soutenir les gars pour qu'ils aillent chercher cette qualification à la Coupe du monde.