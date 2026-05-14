Sénégal: Modernisation des transports - Le FDTT réceptionne ses 100 premiers taxis électriques

Le Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT) poursuit la mise en oeuvre de son programme structurant de 1 000 taxis électriques destiné à moderniser le transport public au Sénégal. Dans un tweet publié ce mercredi, le FDTT a annoncé la réception en Chine des 100 premières unités destinées au marché sénégalais.

Selon le communiqué de l'institution, une mission conduite en Chine par Monsieur Bara SOW, Administrateur du FDTT, a permis de procéder aux opérations de réception des 100 premières unités, marquant ainsi une étape importante dans l'exécution du projet.

Porté en partenariat avec la Banque pour le Commerce et l'Industrie (BCI), ce programme vise à accompagner les opérateurs de transport dans le renouvellement progressif du parc automobile grâce à des mécanismes de financement adaptés et un système de garantie structuré par le FDTT.

À travers cette initiative, les autorités ambitionnent d'améliorer la qualité du service de transport urbain, de renforcer le confort et la sécurité des usagers, mais également de réduire l'empreinte environnementale du secteur des transports. Le projet entend aussi contribuer à la professionnalisation des acteurs du transport public.

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Le programme des taxis électriques s'inscrit dans la stratégie nationale de modernisation des transports publics engagée par l'État du Sénégal. Déjà en décembre 2025, le FDTT et la BCI avaient accéléré les discussions techniques et financières autour de ce projet structurant à l'occasion d'une mission conjointe en Chine.