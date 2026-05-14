Sénégal: Coupe du monde 2026 - Pape Thiaw dévoile sa liste le 21 mai prochain

13 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, animera une conférence de presse le jeudi 21 mai au siège de la Sonatel, sur la VDN, consacrée à la publication de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Cette rencontre intervient alors que les sélectionneurs ont jusqu'au 1er juin pour transmettre leurs listes définitives à la FIFA, après le dépôt des listes élargies.

Le Sénégal, quart de finaliste en 2002 et huitième de finaliste en 2022, disputera en 2026 sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive. Les Lions évolueront dans un groupe comprenant la France, la Norvège et l'Irak.

En préparation, ils affronteront l'Arabie saoudite en match amical le 9 juin à San Antonio, aux États-Unis, à quelques jours du début du tournoi organisé du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

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