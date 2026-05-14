Sénégal: UAM - Plus de cours en présentiel à partir du 31 mai

13 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ouo-Ouo Koulemo

L'Université Amadou Mahtar Mbow a décidé de basculer ses enseignements en ligne à partir du 31 mai 2026. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, l'université devant servir de village olympique durant l'événement.

D'après une note d'information publiée par l'administration, les cours se dérouleront désormais sur la plateforme numérique KAIROS jusqu'à la reprise des enseignements en présentiel prévue le 04 janvier 2027.

Ce changement d'organisation suscite cependant plusieurs préoccupations chez certains étudiants. Plusieurs d'entre eux évoquent notamment les difficultés liées au suivi des cours à distance, en particulier pour ceux vivant dans des zones où la connexion internet reste limitée ou instable. Entre coupures de réseau, faible couverture internet dans certaines localités et coût des données mobiles, suivre régulièrement les enseignements en ligne pourrait représenter un défi pour une partie des apprenants.

Par ailleurs, l'ensemble des amicales des étudiants souhaitent la mise en place de mesures d'accompagnement afin de faciliter cette transition vers le numérique. Elles appellent notamment à un meilleur accès aux outils permettant aux étudiants de suivre les cours dans de bonnes conditions.

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« Nous avons besoin d'ordinateurs et d'une bonne connexion wifi pour pouvoir poursuivre correctement nos cours. Les enseignements en ligne sont parfois difficiles à suivre et à comprendre pour certains étudiants, surtout avec les problèmes de réseau dans plusieurs localités. Avec l'arrivée de l'hivernage, plusieurs de nos camarades vivant dans des zones reculées risquent également de rencontrer davantage de difficultés liées aux coupures et à la mauvaise qualité du réseau.

Sans de bonnes machines et un accès stable à internet, beaucoup d'étudiants auront du mal à suivre correctement les cours en ligne », affirme Mouhamadou Moustapha Diop président des étudiants de l'UFR TECNA.

Le représentant estudiantin estime également qu'une bonne préparation reste nécessaire afin d'assurer la continuité pédagogique des étudiants durant cette période de transition vers l'enseignement à distance.

Malgré ces préoccupations, les étudiants disent comprendre le contexte exceptionnel lié à l'organisation des JOJ Dakar 2026. Cette transition marque ainsi une nouvelle étape dans l'adaptation de l'enseignement universitaire aux réalités numériques tout en mettant en lumière les défis d'accès au réseau internet dans certaines zones du pays.

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