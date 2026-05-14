Sénégal: Gouvernance locale - L'IBP plaide pour un budget-programme inclusif

Le directeur des programmes pour l'Afrique francophone de l'ONG (IBP) est actuellement en tournée régionale à Kédougou, dans le but d'identifier les besoins en renforcement de capacités des acteurs territoriaux dans le cadre de la mise en oeuvre du budget-programme Djibril Badiane a rappelé que l'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat conclu avec la Direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique afin d'accompagner le Plan stratégique de développement 2025-2029. « Nous voulons faire de la transparence, de la participation citoyenne et de la bonne gestion des deniers publics des piliers du développement territorial », a-t-il déclaré.

L'ONG souhaite ainsi aider les collectivités à mieux maîtriser la logique du budget-programme, devenue une exigence depuis l'entrée en vigueur du décret de 2023 portant régime financier des collectivités territoriales dans l'espace UEMOA.

À Kédougou, les échanges avec les autorités administratives et territoriales ont mis en lumière plusieurs difficultés liées à la fiscalité locale, à la mobilisation des ressources, au foncier ou encore à la gestion des compétences transférées. L'objectif, selon l'ONG, est de produire un rapport national qui permettra aux autorités de mieux cibler les besoins de formation des élus, des autorités administratives et des services techniques.

Le responsable de l'IBP a également insisté sur la nécessité de revoir la gestion des ressources minières afin que les populations locales bénéficient davantage des retombées économiques

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. « Il faut aller au-delà du simple transfert de fonds et construire un véritable modèle de développement inclusif à la base », a-t-il plaidé.

Djibril Badiane a aussi alerté sur les conséquences environnementales de l'exploitation aurifère, notamment la pollution des eaux et la dégradation des terres agricoles, appelant à des programmes de réhabilitation financés durablement.