Angola: Gambos vaccine plus de 200 000 bovins vaccinés

Gambos — Deux cent mille têtes de bétail seront vaccinées d'ici juillet dans la municipalité de Gambos, province de Huíla, dans le cadre d'une campagne lancée mercredi dans la commune de Chibemba, à environ 156 kilomètres au sud de Lubango.

La cérémonie d'ouverture de cette campagne, interrompue pendant deux ans en raison de problèmes logistiques, a été saluée par les autorités administratives, les représentants du département vétérinaire provincial et les éleveurs. À cette occasion, l'administrateur municipal, Francisco Barros, a déclaré que l'opération, qui devrait durer deux mois, est menée par 30 vétérinaires. Il a lancé un appel à la participation massive des éleveurs, car nombre d'entre eux, par stéréotype culturel, refusent de faire vacciner leur bétail, mettant ainsi en danger les troupeaux des autres.

Il a souligné que toutes les conditions logistiques ont été réunies pour le bon déroulement de la campagne, notamment la disponibilité des vaccins, le transport et la rémunération des techniciens. Dans la même optique, le représentant du Département vétérinaire provincial, Miguel Barbosa, a garanti le soutien institutionnel nécessaire à l'atteinte des objectifs de vaccination fixés par la municipalité.

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La campagne de vaccination, menée sous le slogan « Vacciner le bétail renforce la production et garantit la sécurité alimentaire », vise à prévenir la transmission de maladies animales telles que la pleurésie contagieuse, la dermatite nodulaire, le charbon symptomatique et le charbon hémorragique. La mortalité du bétail, principale source de revenus pour la population de la municipalité de Gambos, dans la province de Huíla, est un problème récurrent, principalement dû aux aléas climatiques et au manque d'assistance.

Outre la sécheresse, les éleveurs déplorent le manque de vaccins pour protéger leur bétail, dont la mortalité a un impact économique considérable sur les familles. Le bétail constitue la principale richesse des populations du sud de l'Angola, notamment dans les municipalités de Chibia, Gambos, Quipungo et Matala.