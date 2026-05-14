Angola: Téte António participe à la 74e réunion de l'AUDA-NEPAD

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, est arrivé ce jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour prendre part à la 74e session ordinaire de la Commission de l'Agence de développement de l'Union africaine-Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD), bras technique et organe d'exécution de l'Union africaine.

La réunion, qui se tient du 14 au 15 mai dans la ville de Sandton, prévoit l'examen des évolutions géopolitiques et de leurs implications pour l'Afrique, avec un accent particulier sur le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur le continent africain, les nouvelles dynamiques mondiales ainsi que le rôle des puissances moyennes.

Les participants se pencheront également sur la stratégie de l'AUDA-NEPAD pour la période 2025-2029, intitulée « Investir dans l'Afrique que nous voulons », ainsi que sur les principales décisions issues de la 43e session du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement, tenue en février dernier à Addis-Abeba. L'ordre du jour comprend en outre les préparatifs du 8e Sommet semestriel de coordination de l'organisation, prévu en juin prochain à Alamein.

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À son arrivée à l'aéroport international OR Tambo, Téte António a été accueilli par l'ambassadeur d'Angola accrédité en Afrique du Sud, João Baptista Domingos Quiosa. Les sessions ordinaires de l'AUDA-NEPAD portent généralement sur la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, le financement et la durabilité des programmes continentaux, l'intégration économique africaine, les infrastructures régionales, l'énergie et l'industrialisation, la sécurité alimentaire, la transformation agricole ainsi que la coopération entre les États membres.

L'AUDA-NEPAD a acquis un statut formel en 2019, en remplacement de l'ancien programme NEPAD. Lors de la 43e session, tenue en février dernier, le président de la République d'Angola, João Lourenço, a assumé la présidence du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'AUDA-NEPAD.