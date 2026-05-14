Guinée: Gbessia - Zakiou Deen Camara 'Oudy 1er' veut porter les aspirations des citoyens à l'Assemblée nationale

À l'approche des élections législatives et communales prévues le 31 mai 2026 en République de Guinée, une nouvelle figure politique attire l'attention dans la commune de Gbessia. Il s'agit de Zakiou Deen Camara, candidat à la députation, qui entend incarner une voix nouvelle au service des populations locales.

Porté par une vision axée sur le développement local, l'emploi des jeunes et l'amélioration des conditions de vie des citoyens, le candidat affiche son ambition de défendre les préoccupations réelles des habitants de Gbessia au sein de la future Assemblée nationale.

Lors d'une rencontre avec des citoyens, responsables de quartiers et acteurs communautaires, Zakiou Deen Camara, connu sous le nom de "Oudy 1er", a présenté les grandes lignes de son projet politique. Pour lui, Gbessia dispose d'importantes ressources humaines et économiques qui méritent une représentation forte, crédible et proche des réalités du terrain. «Je veux être la voix des femmes, des jeunes, des travailleurs et de toutes les familles de Gbessia qui aspirent à un avenir meilleur», a-t-il déclaré devant plusieurs sympathisants.

Un programme centré sur les besoins de la population

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Le programme du candidat s'articule autour de plusieurs priorités majeures, notamment: la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes; le soutien à l'entrepreneuriat local; l'amélioration des infrastructures de base; le renforcement du système éducatif et sanitaire; l'accompagnement des femmes dans les activités génératrices de revenus; la promotion de la cohésion sociale et de la participation citoyenne. À travers cette candidature, Zakiou Deen Camara promet également une gouvernance de proximité, fondée sur l'écoute, la transparence et le dialogue permanent avec les citoyens.

Une candidature qui suscite l'intérêt

Dans plusieurs quartiers de Gbessia, cette candidature commence déjà à mobiliser de nombreux jeunes et acteurs associatifs qui voient en "Oudy 1er" une alternative capable d'apporter un souffle nouveau à la représentation politique locale. Entre rencontres citoyennes, échanges communautaires et actions de terrain, la campagne prend progressivement de l'ampleur à mesure que les échéances électorales approchent.

À quelques semaines du scrutin du 31 mai 2026, la commune de Gbessia pourrait ainsi devenir l'un des principaux centres d'attention de la scène politique locale, avec l'émergence d'une nouvelle génération de leaders déterminés à faire entendre la voix des population