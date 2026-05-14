Ile Maurice: Un passager décède plusieurs jours après la collision

Un accident de la route survenu le 4 mai à Pellegrin a pris une tournure tragique après le décès d'un passager plusieurs jours plus tard. Selon les informations de la police, un conducteur avait stationné son pick-up sur la route Royale avant de se rendre dans une boutique de la localité. Peu après, un second véhicule est entré en collision avec l'arrière du pick-up.

Sur place, les occupants des deux véhicules avaient initialement indiqué qu'aucune blessure n'avait été constatée, et un constat à l'amiable avait été rempli. Toutefois, l'un des passagers du second véhicule a par la suite été pris en charge médicalement avant d'être transféré à l'unité des soins intensifs de l'hôpital SAJ. Son état s'est détérioré et son décès a été constaté le 13 mai par un médecin. Le corps a été transporté à la morgue dans l'attente d'une autopsie, prévue afin de déterminer les causes exactes du décès. Une enquête policière est en cours.