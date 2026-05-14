Ile Maurice: Un passager décède plusieurs jours après la collision

14 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Un accident de la route survenu le 4 mai à Pellegrin a pris une tournure tragique après le décès d'un passager plusieurs jours plus tard. Selon les informations de la police, un conducteur avait stationné son pick-up sur la route Royale avant de se rendre dans une boutique de la localité. Peu après, un second véhicule est entré en collision avec l'arrière du pick-up.

Sur place, les occupants des deux véhicules avaient initialement indiqué qu'aucune blessure n'avait été constatée, et un constat à l'amiable avait été rempli. Toutefois, l'un des passagers du second véhicule a par la suite été pris en charge médicalement avant d'être transféré à l'unité des soins intensifs de l'hôpital SAJ. Son état s'est détérioré et son décès a été constaté le 13 mai par un médecin. Le corps a été transporté à la morgue dans l'attente d'une autopsie, prévue afin de déterminer les causes exactes du décès. Une enquête policière est en cours.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.