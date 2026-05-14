Ile Maurice: Jean Francisco François - «Rodrigues peut devenir un laboratoire vivant»

Lors des Parliamentary Questions à l'Assemblée nationale, Jean Francisco François a présenté plusieurs propositions autour du projet de loi portant sur le National Research and Innovation Institute (NRII), qu'il considère comme une étape importante vers une économie fondée sur la connaissance, la recherche et l'innovation.

En ouverture de son intervention, il a salué la nomination symbolique d'Arianne Navarre-Marie comme première femme Deputy Prime Minister et Acting Prime Minister. Selon lui, cette avancée constitue «un signal fort» pour la représentation des femmes dans la sphère politique. Abordant ensuite le projet de loi, le parlementaire a estimé que la création d'un organisme national centralisé consacré à la recherche et à l'innovation représente une initiative pertinente. Il a toutefois insisté sur la nécessité de transformer les ambitions du texte en résultats concrets, aussi bien à Maurice qu'à Rodrigues.

Jean Francisco François a notamment regretté que le terme «innovation» ne soit pas clairement défini dans le projet de loi. Selon lui, cette absence pourrait entraîner un manque de transparence et de responsabilité dans l'attribution des financements publics. Il estime également que les priorités de recherche doivent être établies de manière claire afin d'éviter toute orientation trop politique ou sectorielle.

L'élu a aussi exprimé des réserves concernant les pouvoirs accordés au ministre dans le fonctionnement du NRII. Il considère que l'indépendance scientifique de l'institut doit être préservée afin de garantir la crédibilité des recherches menées. De plus, il juge insuffisantes les évaluations prévues tous les cinq ans, dans un contexte mondial marqué par une évolution technologique rapide. Afin d'assurer un meilleur suivi des performances, il propose la publication annuelle d'indicateurs précis, notamment le nombre de recherches publiées, les collaborations internationales, les partenariats avec le secteur privé ainsi que les accords de cofinancement obtenus.

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Jean Francisco François a également insisté sur l'importance stratégique de la propriété intellectuelle. Selon lui, Maurice doit s'inspirer de modèles internationaux comme l'Irlande et Singapour afin de transformer la recherche scientifique en produits commercialisables capables de créer des emplois et d'attirer des investissements. Il a rappelé que Maurice occupe actuellement la 53e place au Global Innovation Index et demeure le premier pays d'Afrique subsaharienne dans ce classement.

Le parlementaire a appelé le ministère des Finances à instaurer des mesures fiscales favorisant la recherche, le développement et la commercialisation des brevets. Selon lui, ces réformes sont essentielles pour donner une véritable valeur marchande aux innovations produites localement.

Une large partie de son intervention a été consacrée à Rodrigues, qu'il décrit comme un «laboratoire naturel vivant» pour l'innovation durable. Il estime que l'île possède un fort potentiel dans des domaines tels que la résilience climatique, la sécurité alimentaire, l'économie bleue, le tourisme durable, la transition énergétique, la gestion de l'eau et l'innovation portée par les jeunes.

Jean Francisco François regrette toutefois que Rodrigues et les îles extérieures ne soient pas explicitement mentionnés dans le projet de loi. Il propose ainsi la création d'une branche du NRII à Rodrigues, dotée d'une autonomie budgétaire claire, de personnel dédié et d'une collaboration directe avec l'Assemblée régionale de Rodrigues.

Il recommande également la mise en place d'un fonds de recherche et d'innovation destiné à financer des projets pilotes, le renforcement des capacités locales ainsi que des partenariats public-privé. Selon lui, Rodrigues pourrait devenir un modèle national en matière de transition climatique, d'économie bleue et d'innovation durable.

Enfin, le parlementaire a insisté sur la nécessité d'intégrer officiellement Rodrigues dans le champ géographique du projet de loi et de renforcer les mécanismes de coopération entre les institutions nationales et régionales. Il estime qu'une telle approche favoriserait une croissance plus inclusive, une meilleure protection de l'environnement et davantage d'opportunités pour la jeunesse mauricienne.