Ile Maurice: Le pays au coeur des chaînes de valeur vertes de l'AfCFTA

14 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Ce matin, jeudi 14 mai, s'est tenu à Port-Louis un atelier de validation consacré à un rapport traitant du développement de chaînes de valeur vertes dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), avec un focus sur Maurice comme étude de cas.

La rencontre a mis en avant l'importance d'intégrer l'économie circulaire dans les stratégies commerciales africaines afin de renforcer la compétitivité des économies tout en réduisant leur vulnérabilité face aux chocs climatiques. Les échanges ont notamment porté sur la réduction de la dépendance aux importations, la valorisation des ressources, ainsi que la création de chaînes de valeur régionales plus résilientes et durables. Les participants ont été appelés à examiner et à enrichir les recommandations du rapport, destiné à servir de feuille de route pour une mise en oeuvre plus verte de l'AfCFTA.

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