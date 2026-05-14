Ile Maurice: Décès routiers - Baisse de 25 % en avril 2026

14 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a répondu à une question du député Kevin Lukeeram sur les accidents mortels dans le Sud. Entre janvier 2023 et le 7 mai 2026, 74 accidents mortels ont entraîné la mort de 78 personnes. Les principales causes sont l'excès de vitesse ainsi que la conduite dangereuse ou imprudente. Parmi les mesures en place, le Penalty Point System, opérationnel depuis le 31 janvier 2026, a permis une réduction de 25 % des décès routiers en avril 2026 par rapport à avril 2025.

Le ministre a présenté son premier rapport trimestriel au Cabinet vendredi dernier et poursuivra cet exercice régulièrement. Par ailleurs, le bureau de l'Attorney General travaille à de nouvelles mesures, notamment la mise en fourrière des véhicules en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, et l'intégration du road rage comme infraction à la Road Traffic Act.

La National Road Safety Strategy 2026-2030 est en cours de finalisation. Dans le Sud, plusieurs points noirs ont été identifiés et des travaux correctifs sont prévus. Pour le ministre, «la sécurité routière n'est pas seulement une question d'infrastructures ou d'application de la loi - c'est une question de culture».

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