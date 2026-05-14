Ile Maurice: Application KOREK - 462 310 enregistrements depuis janvier 2026

14 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, a répondu à une question du député Ashley Ramdass sur l'application mobile KOREK accessible sur Play Store, App Store et Huawei App Gallery. Lancée le 30 janvier 2026, elle vise à regrouper en un guichet unique les services gouvernementaux dispersés sur plusieurs plateformes.

À ce jour, elle compte 462 310 utilisateurs enregistrés et 413 409 utilisateurs actifs. Ses fonctionnalités incluent le suivi du Penalty Point System, les détails du permis de conduire - bientôt disponible en version numérique - la consommation d'électricité en temps réel, la demande de certificat de moralité et le dépôt de plaintes en ligne pour fuites d'eau. Le ministre a rappelé que le rapport de l'Audit 2023-24 avait relevé que moins de dix des 123 services en ligne gouvernementaux étaient effectivement utilisés par les citoyens.

La phase 2, KOREK Super App, est en préparation. Un appel d'offres sera lancé dans les prochaines semaines, pour une évaluation dans un délai de trois mois. Pour Avinash Ramtohul, «cette application représente une rupture vers un gouvernement proactif qui anticipe les besoins des citoyens plutôt que de réagir à leurs demandes.»

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