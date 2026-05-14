Ile Maurice: Ritish Ramful plaide pour une IA éthique, inclusive et stratégique

Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Ritish Ramful, a prononcé le discours d'ouverture de la conférence sur l'intelligence artificielle (IA) organisée par Bauen Solutions, ce mercredi 14 mai, au Trianon Convention Centre. L'événement, placé sous le thème «Reimagining tomorrow in the age of AI», a réuni des représentants des secteurs public et privé en présence du «futuriste» et conférencier international Matthew Griffin.

Dans son allocution, le ministre a dressé un tableau de la stratégie mauricienne en matière d'IA, soulignant que Maurice avait désormais franchi le seuil de l'aspiration pour entrer dans celui de la mise en oeuvre. Il a rappelé le lancement, en début d'année, de la «National AI Strategy 2025-2029» et des lignes directrices FAIR, ainsi que la mise en place d'un «AI marketplace» et d'une unité dédiée au sein du ministère des TIC.

Ritish Ramful a identifié quatre atouts comparatifs sur lesquels le pays peut s'appuyer : une crédibilité en matière de gouvernance et d'État de droit, un écosystème de centre financier international, un profil multilingue - anglais, français, créole et hindi - et une position géopolitique stratégique à l'intersection de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Sur ce dernier point, il a rappelé que le créole mauricien demeurait largement sous-représenté dans les bases de données mondiales de l'IA, faisant de son développement non seulement une priorité nationale, mais une contribution à l'inclusion numérique à l'échelle du continent.

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Le ministre a mis en garde contre le risque d'une nouvelle fracture numérique, susceptible de creuser les inégalités entre les nations qui façonnent l'IA et celles qui en subissent les effets : «La technologie ne doit pas approfondir les inégalités existantes.» Sur le plan international, le ministre a rappelé l'adhésion de Maurice à la Déclaration africaine sur l'IA, signée à Kigali avec plusieurs États. Ritish Ramful a conclu en affirmant que l'ambition de Maurice n'était pas d'imiter les grandes puissances technologiques, mais de démontrer comment une gouvernance de l'IA responsable et inclusive peut être mise en oeuvre à l'échelle nationale.