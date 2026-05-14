Cameroun: Roger Milla nommé président de la fondation Fecafoot - Eto'o honore une légende

Deux générations. Un passage de témoin. Samuel Eto'o vient de nommer Roger Milla président de la Fondation de la FECAFOOT. Un acte symbolique fort, chargé d'émotion et lourd de sens pour l'avenir du football camerounais.

Ce qui s'est passé

Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a officiellement proposé à Roger Milla de prendre la tête de la Fondation de la FECAFOOT. L'annonce a été faite en public, lors d'une cérémonie dont le cadre était l'inauguration de immeuble de la FECAFOOT. Les mots d'Eto'o ont été directs et personnels. Il a rappelé un souvenir d'enfance : recevoir les chaussettes de Milla après un match Cameroun-Zambie. Ce détail intime a donné à la nomination une dimension humaine rare dans les annonces institutionnelles.

Pourquoi ce choix fait sens

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Roger Milla n'est pas un nom parmi d'autres. Il est l'architecte du mythe footballistique camerounais. Ses performances lors de la Coupe du monde 1990 ont placé le Cameroun sur la carte du football mondial. Sa célébration au poteau de corner reste l'une des images les plus iconiques de l'histoire de la compétition.

Choisir Milla pour présider une fondation, c'est mobiliser un capital symbolique considérable. C'est aussi envoyer un message clair : la FECAFOOT entend s'appuyer sur ses racines pour construire son avenir. Dans un contexte où la fédération a traversé des turbulences institutionnelles, cette nomination incarne une volonté de réconciliation entre les générations et de légitimité retrouvée.

Ce que ce geste dit de l'avenir

Un enfant qui reçoit les chaussettes d'un champion devient à son tour le président qui lui offre un siège à la table des décisions. Cette boucle narrative dépasse le football. Elle parle de transmission, de mémoire et de responsabilité collective. La vraie question n'est pas de savoir si Roger Milla acceptera. Elle est de savoir si la Fondation de la FECAFOOT disposera des moyens réels de tenir ses promesses. Le symbole est posé. Reste à construire la substance.