Guinée Equatoriale: Dot plafonnée à 1 million fcfa - Le pays brise un tabou colonial

Un million de francs CFA. C'est le plafond légal que la Guinée Équatoriale s'apprête à imposer à la dot matrimoniale. Une décision historique, portée par le ministère de la Justice, qui bouleverse des décennies de pratiques coutumières et efface un héritage colonial vieux de deux siècles.

Une réforme du Code Civil qui change tout

Le ministère de la Justice de Guinée Équatoriale a soumis un projet de nouveau Code Civil prévoyant un plafonnement strict de la dot coutumière à 1 million de FCFA sur l'ensemble du territoire national. Ce texte rompt avec l'ancien cadre juridique espagnol, hérité de plus de 200 ans de colonisation. La réforme s'inscrit dans un chantier législatif plus large : le gouvernement entend réviser plus de 500 textes de loi laissés en place depuis l'ère coloniale.

Le mariage coutumier est une institution centrale dans les sociétés d'Afrique centrale. Il implique, selon les traditions, la remise de biens matériels, d'argent ou de présents par la famille du futur époux à celle de la future épouse, en reconnaissance de l'union.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La dot transformée en business : le constat qui a tout déclenché

Le gouvernement équato-guinéen cite explicitement un glissement inquiétant : certaines familles ont transformé la dot traditionnelle en levier commercial. Listes d'exigences exorbitantes, sommes hors de portée des jeunes ménages, négociations qui s'étirent en marchandages le mariage coutumier s'était mué, dans certains cas, en véritable transaction financière. Cette dérive a produit des effets concrets et mesurables. Des unions retardées ou abandonnées faute de moyens. Des jeunes hommes endettés avant même le début de leur vie conjugale. Une pression sociale insoutenable sur des familles à revenus modestes.

Un droit souverain face à 200 ans d'héritage espagnol

La démarche du ministère de la Justice dépasse le seul plafonnement de la dot. Elle signale une volonté politique plus profonde : reprendre le contrôle d'un système juridique largement façonné par la puissance coloniale. La réforme du Code Civil vise à relire plus de 500 textes normatifs hérités de la colonisation espagnole une entreprise législative d'envergure rare sur le continent africain.

La Guinée Équatoriale, seul pays hispanophone d'Afrique subsaharienne, accède à l'indépendance en 1968. Plus de cinquante ans plus tard, une partie substantielle de son droit positif demeure alignée sur des textes espagnols désormais inadaptés aux réalités sociales contemporaines.

Entre émancipation sociale et résistances culturelles

Le plafonnement de la dot coutumière soulèvera des débats vifs. Certaines familles verront dans cette limitation une ingérence de l'État dans des pratiques millénaires. D'autres, notamment les plus jeunes générations, y percevront une libération. Si la loi est effectivement appliquée, elle pourrait accélérer l'accès au mariage légal, réduire les inégalités entre familles et renforcer la protection juridique des femmes. La question de l'effectivité reste entière : une norme fixée par décret ne change pas une culture du jour au lendemain.

Et si la loi ne suffisait pas ?

La Guinée Équatoriale ouvre une voie que d'autres pays africains observeront de près. Encadrer la dot traditionnelle par la loi, c'est poser une question que nul texte ne peut trancher seul : jusqu'où l'État peut-il réformer ce que la coutume a construit sur des générations ? La réponse se jouera dans les foyers, les villages, et les négociations familiales qui échappent toujours au regard du droit.