Congo-Kinshasa: Installation d'un bureau d'âge à l'assemblée provinciale du Maniema après des motions contre tous les membres du bureau

14 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un bureau d'âge a été officiellement installé, ce mercredi 13 mai 2026, à l'assemblée provinciale du Maniema. Cette structure provisoire prend la direction de l'organe délibérant à la suite d'une série de pétitions visant l'ensemble des membres du bureau définitif. Il est désormais dirigée par Gaspard Kalukula Lutaka, élu de la circonscription de Punia.

La cérémonie d'installation a été présidée par le directeur administratif de l'Assemblée. Conformément au règlement intérieur, ce bureau d'âge est composé du doyen d'âge assisté par deux membres parmi les moins âgés de l'assemblée :

  • Président : Gaspard Kalukula Lutaka, élu de la circonscription de Punia ;
  • Secrétaire rapporteur : Moïse Mussa Bukasa ;
  • Questeur : Kadafi Swedi.

« Redorer l'image de l'institution »

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Aussitôt installé dans ses fonctions, le président Gaspard Kalukula Lutaka a défini les priorités de son mandat. Il explique que sa mission principale consistera à « redorer l'image de marque de l'organe délibérant du Maniema, fragilisée par les tensions politiques ayant conduit à la chute du bureau précédent » . Ce changement intervient après le dépôt simultané de pétitions contre les cinq membres du bureau de l'Assemblée provinciale, marquant un tournant dans la gestion de la province du Maniema.

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