L'Assemblée provinciale du Kongo-Central n'a pas pu statuer, ce jeudi 14 mai 2026, sur le réquisitoire visant le gouverneur Grâce Bilolo.

La séance plénière a été suspendue en raison de l'absence d'un nombre suffisant de députés pour valider les décisions, selon des sources au sens de cet organe délirant.

Une plénière boudée par les élus

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Sur les 40 députés provinciaux que compte l'organe délibérant, seuls 19 ont répondu présents à l'appel. Ce manque de mobilisation a empêché l'Assemblée de passer au vote sur le dossier du chef de l'exécutif provincial, accusé de malversations financières et de détournement de deniers publics.

Le rapporteur adjoint de l'Assemblée, Guylain Phanzu, précise que le quorum de décision n'a pas été atteint :

Le règlement intérieur (article 67) exige la présence des deux tiers (2/3) des membres pour la prise de décision,

Le rapport de la commission spéciale, chargée d'instruire le dossier, a pourtant été auditionné par les membres présents avant la suspension.

Vers un vote à la majorité simple ?

La séance a été renvoyée à une date ultérieure. Cependant, la réglementation prévoit une issue en cas de persistance de l'absentéisme. Selon Guylain Phanzu, si le quorum des deux tiers n'est toujours pas atteint lors de la prochaine plénière, l'Assemblée pourra passer au vote à la majorité des députés présents.