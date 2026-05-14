Ethiopie: Un climat d'investissement amélioré est un moteur de croissance pour l'exportation et la substitution aux importations

Addis-Abeba — Des investisseurs estiment que les réformes et mesures favorables instaurées par le gouvernement stimulent la production de biens destinés à l'exportation ainsi que celle des produits remplaçant les importations.

Parmi eux, Daniel Abera, directeur de l'usine de farine et de biscuits Ras Guba, a affirmé que les autorités accordent une attention particulière au secteur privé en levant progressivement les principaux obstacles à l'investissement. Il a indiqué que des initiatives comme « Made in Ethiopia » ont renforcé la confiance des investisseurs et facilité la recherche de solutions aux difficultés rencontrées par les industriels. L'usine produit actuellement plus de 600 quintaux de farine de blé ainsi qu'environ 10 000 cartons de biscuits par jour destinés au marché national.

Selon Daniel Abera, l'entreprise ne se limite pas à soutenir les efforts de substitution aux importations, mais ambitionne également de se positionner sur les marchés internationaux à travers l'exportation. De son côté, Tamiru Alebachew, représentant de l'usine de liège Walia, a souligné que l'appui gouvernemental a permis à l'entreprise de lancer rapidement ses activités et d'atteindre sa pleine capacité de production dans un délai réduit. L'usine participe à la réduction des importations en fabriquant quotidiennement plus de 6 000 bouchons pour bouteilles de boissons gazeuses, a-t-il précisé.

Le maire de la ville de Kombolcha, Mohamed Amin Yusuf, a pour sa part déclaré que des avancées importantes avaient été enregistrées dans le domaine de l'investissement grâce à l'attention soutenue accordée par le gouvernement ces dernières années. Il a ajouté que les industries engagées dans l'initiative « Fabriqué en Éthiopie » ont vu leur capacité de production progresser de 47 % à 60 %. Au cours des neuf derniers mois, les industries de la ville auraient généré plus de 40 millions de dollars de recettes d'exportation et plus de 70 millions de dollars grâce aux produits de substitution aux importations, selon le maire.

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