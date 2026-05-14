Afrique: Le pays plaide pour un renforcement de la coopération internationale au sein des BRICS

14 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à New Delhi, l'Éthiopie a appelé à une coordination renforcée des efforts multilatéraux pour favoriser la paix, la sécurité collective et un ordre mondial plus juste.

Selon une publication diffusée sur les réseaux sociaux par le ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie éthiopienne, Gedion Timothewos, participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS qui se tient à New Delhi, en Inde. Cette rencontre, organisée les 14 et 15 mai 2026 sous la présidence indienne des BRICS, est placée sous le thème : « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité ».

Prenant la parole lors de cette session de haut niveau, le ministre Gedion a mis en avant l'urgence d'une action multilatérale concertée pour instaurer un ordre mondial plus équitable et au service de l'ensemble des nations. Il a averti que la crise mondiale actuelle pourrait, en l'absence de solutions rapides, provoquer de lourdes répercussions économiques et financières ainsi qu'une instabilité sociale dépassant les frontières nationales. Le ministre a par ailleurs souligné que les BRICS doivent assumer un rôle central dans la promotion de la paix, de la sécurité collective et du développement, considérés comme les piliers d'un système international juste et stable.

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