Ile Maurice: Matin gris, après-midi ensoleillé

Des nuages dans les alizés influencent le temps ce jeudi matin, avec des pluies fines attendues principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard pourraient également réduire la visibilité sur les hauteurs.

Le temps s'améliorera au fil de la journée avec un après-midi essentiellement beau. Les températures maximales varieront entre 24 et 26°C sur le plateau central et entre 28 et 30°C sur les côtes.

Le vent soufflera de l'est-sud-est à 20-30 km/h avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues d'environ 2,5 mètres, rendant les sorties en haute mer déconseillées.