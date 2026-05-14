Ile Maurice: Le Premier ministre a enchaîné les tête-à-tête avant de quitter Nairobi

En marge de la cérémonie de clôture du sommet Africa Forward, tenu les 11 et 12 mai à Nairobi, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est entretenu en tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Une rencontre qui intervient dans un contexte diplomatique chargé, où Maurice s'est distingué par une prise de position remarquée sur la scène internationale.

Dans son discours de clôture, Emmanuel Macron a salué publiquement la décision de la République de Maurice de rejoindre l'initiative appelant les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies à suspendre volontairement l'usage de leur droit de veto en cas d'atrocités de masse. «Je remercie mon ami Premier ministre qui a lancé tout à l'heure l'offensive autour de la table», a déclaré le président français, à l'égard de Navin Ramgoolam.

Sur le fond, les travaux du sommet ont abouti à une déclaration finale réaffirmant que les solutions africaines doivent être au coeur des crises africaines. Paix dans la région des Grands Lacs, situation au Soudan, fin des interférences extérieures et lutte contre la privatisation de la sécurité... autant de dossiers inscrits dans ce document conjoint, avec l'engagement de la France en tant que partenaire d'appui.

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Le Premier ministre a également échangé avec la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo. Cette dernière, qui dit connaître Ramgoolam depuis «très longtemps», a évoqué la relation entre l'OIF et Maurice, qu'elle qualifie de «très belle», ainsi que les enjeux de la région de l'océan Indien au sein de l'organisation. «Je pense que le moment est venu pour nos états membres de resserrer les liens», a-t-elle déclaré.

«Des vieux frères»

Autre temps fort : la rencontre avec le Premier ministre adjoint de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya, venu réaffirmer la solidité des liens entre Brazzaville et Port-Louis. Transport maritime, développement portuaire, hydrocarbures, zones économiques spéciales et agroindustrie... les deux parties ont évoqué un renforcement concret de leur coopération bilatérale.

«Le Premier ministre et le président de la République du Congo sont des grands amis, des vieux frères», a souligné Bouya. Ramgoolam a pour sa part confirmé que des discussions sont en cours avec le président Denis Sassou Nguesso, notamment autour du secteur des hydrocarbures et d'une possible coopération portuaire entre Maurice et le port en eau profonde de Pointe-Noire.

Navin Ramgoolam, a par ailleurs été reçu par le président kényan, William Ruto, hier matin. Ensemble, ils ont abordé l'élargissement des liens économiques entre Maurice et le Kenya, à travers le renforcement des échanges commerciaux et des investissements dans divers secteurs ; la collaboration en matière de sécurité maritime régionale dans l'océan Indien, notamment dans la lutte contre la piraterie et le trafic illicite ; et la connectivité aérienne entre Maurice et le Kenya.

Le président kényan a également sollicité le soutien du Premier ministre et de Maurice à la candidature de la juge de la Cour suprême, Njoki Ndung'u, au poste de juge à la Cour pénale internationale.

Ce déplacement à Nairobi marque ainsi une séquence diplomatique dense pour le Premier ministre mauricien, entre repositionnement sur les grandes questions de gouvernance mondiale et resserrement de partenariats régionaux et continentaux.