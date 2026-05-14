Afrique: Un accord historique pour renforcer le tourisme africain, signé à l' «Indaba 2026»

Du 11 au 14 mai, Durban a accueilli l'Africa's Travel Indaba 2026, le plus grand salon professionnel du tourisme de loisirs en Afrique. À cette occasion, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a représenté Maurice aux côtés de ses homologues africains.

L'événement a été marqué par la signature hier, mercredi 13 mai, au Durban ICC, d'un protocole d'accord historique sur la coopération touristique entre la République de Maurice et la République d'Afrique du Sud. L'accord a été paraphé conjointement par Richard Duval et la ministre sud-africaine du Tourisme, Patricia de Lille.

Ce protocole vise à intensifier les échanges d'expériences dans le tourisme médical, de croisière et durable, à partager les meilleures pratiques en planification et développement de projets touristiques, et à faciliter la circulation des visiteurs entre les deux pays. Il prévoit également le renforcement de la formation, de l'assistance technique et de l'échange de données touristiques.

«Les liens qui unissent nos deux pays sont solides. Je n'ai aucun doute qu'ils se renforceront davantage dans le domaine touristique», a déclaré la ministre de Lille lors de la signature.

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Cette avancée s'inscrit pleinement dans la stratégie de Maurice pour consolider ses partenariats sur le continent africain et affirmer sa position de hub touristique régional de premier plan.