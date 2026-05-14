Ile Maurice: Capacités de stockage de carburant améliorées

14 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, effectue les 13 et 14 mai une visite à Rodrigues pour évaluer l'approvisionnement en carburant et en gaz ménager. Il souhaite observer comment l'île fait face aux répercussions du conflit Iran-États-Unis sur les prix et la disponibilité des produits pétroliers. Lors d'une visite en janvier 2025, Rodrigues subissait d'importantes ruptures de stock. Le ministre a salué les efforts de l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR), qui ont permis d'améliorer la situation.

Aujourd'hui, Rodrigues et Maurice disposent d'environ 30 jours de réserve grâce à un stock stratégique renforcé, fruit d'une collaboration entre l'ARR, le gouvernement central et AEL DDS, le distributeuir de carburant dans l'île. La situation est suivie quotidiennement. Le ministre a rappelé qu'un incident il y a deux mois, d'une cargaison bloquée au Moyen-Orient, avait nécessité un plan B : un nouvel appel d'offres rapide pour sécuriser l'approvisionnement, qui a permis de diversifier les sources et de garantir le respect des contrats.

Le Chef commissaire adjoint Johnson Roussety a souligné que Rodrigues connaît des pénuries régulières. Il a salué la visite du ministre et les investissements de l'opérateur des stations-service, qui a augmenté la capacité de stockage de 250 000 litres à 1 115 000 litres. Par ailleurs, un nouveau site à Baie-aux-Huîtres est désormais dédié au stockage et à l'embouteillage de gaz, offrant des installations aux normes internationales et renforçant la résilience énergétique de l'île.

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