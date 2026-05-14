Ile Maurice: Capacités de stockage de carburant améliorées

Le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, effectue les 13 et 14 mai une visite à Rodrigues pour évaluer l'approvisionnement en carburant et en gaz ménager. Il souhaite observer comment l'île fait face aux répercussions du conflit Iran-États-Unis sur les prix et la disponibilité des produits pétroliers. Lors d'une visite en janvier 2025, Rodrigues subissait d'importantes ruptures de stock. Le ministre a salué les efforts de l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR), qui ont permis d'améliorer la situation.

Aujourd'hui, Rodrigues et Maurice disposent d'environ 30 jours de réserve grâce à un stock stratégique renforcé, fruit d'une collaboration entre l'ARR, le gouvernement central et AEL DDS, le distributeuir de carburant dans l'île. La situation est suivie quotidiennement. Le ministre a rappelé qu'un incident il y a deux mois, d'une cargaison bloquée au Moyen-Orient, avait nécessité un plan B : un nouvel appel d'offres rapide pour sécuriser l'approvisionnement, qui a permis de diversifier les sources et de garantir le respect des contrats.

Le Chef commissaire adjoint Johnson Roussety a souligné que Rodrigues connaît des pénuries régulières. Il a salué la visite du ministre et les investissements de l'opérateur des stations-service, qui a augmenté la capacité de stockage de 250 000 litres à 1 115 000 litres. Par ailleurs, un nouveau site à Baie-aux-Huîtres est désormais dédié au stockage et à l'embouteillage de gaz, offrant des installations aux normes internationales et renforçant la résilience énergétique de l'île.