Gambie: Les infrastructures d'abord - Le président Barrow promet de bâtir une Gambie moderne

Le président Adama Barrow a procédé à l'inspection mardi d'importants projets infrastructurels actuellement en cours d'oeuvre dans la Banlieue de Banjul et dans la Région de West Coast. Le président a promis au cours de sa visite de bâtir les fondations du développement de la Gambie, et ce, grâce à la construction de routes et d'usines et à travers des investissements dans le secteur touristique.

Le président Barrow était accompagné par des ministres, hauts dignitaires et ingénieurs. Il a inspecté des travaux qui, selon lui, sont en train de transformer le paysage économique et social de la Gambie.

Le président a entamé sa tournée de visites au Salam Cement Factory de Banjul. Le projet d'expansion vise à stimuler l'industrie de construction locale, créer des centaines d'emplois, et réduire le chômage. Le président Barrow a annoncé que la société Salam prévoit d'étendre ses activités d'emballage à la production de matières premières. « Ils ont besoin du soutien du gouvernement. Nous avons discuté des voies et moyens disponibles pour leur apporter notre soutien, » a-t-il révélé.

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La délégation a également procédé à l'évaluation du projet de construction du pont de Kotu, conçu pour améliorer la mobilité tout en stimulant le tourisme environnemental dans une région réputée pour attirer des touristes désireux d'observer diverses espèces d'oiseaux. Le président Barrow a ensuite visité un hôtel cinq étoiles et un hôpital moderne, dont la construction est sensée attirer des visiteurs internationaux et créer des emplois dans les industries de prestation de service.

Au cours de la visite du viaduc de Sukuta Traffic Lights, conçu pour décongestionner la circulation dans un des corridors urbains les plus animés du pays, le président Barrow a déclaré aux journalistes : « Ces visites sur les chantiers de construction de routes sont des inspections de routine. Ces routes en construction font partie du projet global qui vise la construction de 365 km de routes à travers tout le pays. »

Les travaux de construction de la Phase 3 de l'Autoroute de Bertil Harding progressent. La pose de pavés autobloquants est en cours d'installation en Sénégambie, tandis que les travaux de stabilisation du tablier du pont de Sukuta-jabang et les travaux de terrassement à Brusubi se poursuivent. Concernant le cinquième lotissement EPC, l'imperméabilisation est terminée sur le tronçon reliant Tabokoto, Abuko, Banjulinding à l'abattoir de Wellingara, l'attention se tournant désormais vers les canalisations et trottoirs. La mise en place de l'asphalte est en cours d'oeuvre sur la route reliant Yundum à Jabang.

La couche de fondation de la route reliant Truck Center à l'intersection de Jambur-Yuna du lotissement 6 de l'EPC est achevée, des travaux de couche base étant en cours d'oeuvre. Les travaux de la couche de fondation se poursuivent sur le tronçon reliant Jambur à Banyaka.

Dans la Région de la Côte Ouest, le projet de lotissement 4 EPC de 20.7 km réalisé par SOMAGEC est dans une phase avancée. Huit kilomètres de route reliant Kalagi à Bundali ont été revêtus. Le revêtement de la route reliant Jorem Nema Kunda à Jorem Bunda Kunda est terminé et la signalisation est en cours d'installation. Les travaux progressent sur les routes reliant Sangalor à Dasilami, Kanfenda à Mandina, et Giboro à Sohm. La construction de la route reliant Kasa Kunda à Nyofelleh du Lotissement 7 avance également.

La président Barrow a vanté ces progrès, faisant remarquer qu'un nombre important de routes ont été bitumés. « Cela démontre que nous avons réalisé des progrès concrets, » a-t-il déclaré. « Presque tous les travaux de construction en cours sont achevés à 80%. La conclusion des travaux est prévue pour avant la fin de l'année. Les entrepreneurs font du bon travail. Certains m'ont agréablement surpris, en particulier Bologel. »

Le président a réitéré son attachement à la construction d'infrastructures fiables. Il a déclaré : « Il n'existe aucun pays développé dans ce monde sans infrastructures fiables. Sans infrastructures fiables et durables, il est impossible d'avoir une éducation de qualité, il est impossible d'avoir un secteur sanitaire performant, il est impossible de produire de l'énergie en abondance et à bon marché. »

Le président a poursuivi pour dire que les progrès réalisés ces sept dernières années excèdent les réalisations accomplies les 52 années précédentes. « Ces projets ont un impact visible sur les conditions de vie des populations. »

Le président Barrow a promis de procéder à la pose de la première pierre des travaux de construction d'environ 1000 km de route sur toute l'étendue du territoire national. « Nous devons connecter toutes les régions du pays. La communication est très importante. Le développement de ce pays sera difficile à réaliser sans la construction d'infrastructures routières fiables et durables. »

Cinq routes sont achevées et seront bientôt inaugurées. « Nous procèderons chaque semaine à l'inauguration de routes, d'établissements hospitaliers, et de terrains de football. Nous achèverons notre mandat de manière très positive en termes de développement infrastructurel. »

Le président a dénigré les critiques contestant la viabilité des routes construites : « Les critiques et contestataires ne changeront jamais. Un nombre important de ces personnages seraient incapables de conduire un projet à bon port si l'opportunité leur était donnée. Nous construisons des routes de première qualité. Certaines desserviront leurs communautés pendant les 50 prochaines années, tandis que d'autres seront en service pendant les 25 prochaines années. Ces critiques sont purement à des fins politiciennes. »