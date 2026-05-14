Soudan: Cérémonie officielle de haut niveau pour accueillir le Président du CST au Bahreïn

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et commandant général des forces armées, lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, est arrivé aujourd'hui à Manama, capitale bahreïnienne pour une visite officielle.

Il a été accueilli à la base aérienne de Sakhir par Sa Majesté le roi Hamad bin Isa Al KhalifaM roi de Bahreïn et Son Altesse Royale le prince héritier et Premier ministre, prince Salman bin Hamad Al Khalifa, ainsi que par Son Altesse Cheikh Abdalla bin Hamad Al Khalifa, représentant personnel du roi, et plusieurs ministres.

Sa Majesté le roi a organisé une cérémonie officielle d'accueil en l'honneur de la visite du président du Conseil de souveraineté, reflétant la profondeur des liens fraternels qui unissent les deux peuples frères et incarnant le niveau distingué qu'ont atteint les relations entre les deux pays.

La visite du président du Conseil souverain au Royaume de Bahreïn s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles étroites entre les deux pays et du souci des dirigeants des deux pays de renforcer et de développer les horizons de coopération dans les différents domaines, au service des intérêts communs.

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Le président du Conseil souverain est accompagné, lors de sa visite au Royaume de Bahreïn, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, et du directeur du bureau du président du Conseil souverain, major général Tarek Saoud.