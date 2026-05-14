Soudan: Cérémonie officielle de haut niveau pour accueillir le Président du CST au Bahreïn

14 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et commandant général des forces armées, lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, est arrivé aujourd'hui à Manama, capitale bahreïnienne pour une visite officielle.

Il a été accueilli à la base aérienne de Sakhir par Sa Majesté le roi Hamad bin Isa Al KhalifaM roi de Bahreïn et Son Altesse Royale le prince héritier et Premier ministre, prince Salman bin Hamad Al Khalifa, ainsi que par Son Altesse Cheikh Abdalla bin Hamad Al Khalifa, représentant personnel du roi, et plusieurs ministres.

Sa Majesté le roi a organisé une cérémonie officielle d'accueil en l'honneur de la visite du président du Conseil de souveraineté, reflétant la profondeur des liens fraternels qui unissent les deux peuples frères et incarnant le niveau distingué qu'ont atteint les relations entre les deux pays.

La visite du président du Conseil souverain au Royaume de Bahreïn s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles étroites entre les deux pays et du souci des dirigeants des deux pays de renforcer et de développer les horizons de coopération dans les différents domaines, au service des intérêts communs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du Conseil souverain est accompagné, lors de sa visite au Royaume de Bahreïn, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, et du directeur du bureau du président du Conseil souverain, major général Tarek Saoud.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.