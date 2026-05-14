Cote d'Ivoire: Numérique éducation - 82 gestionnaires des services informatiques boostent leurs capacités

14 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Issus des 41 Directions régionales de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique (Drenaet), 82 gestionnaires des services informatiques ont pris part à un atelier national de formation du10 au 13 mai à Yamoussoukro.

Une formation qui marque une autre étape dans le déploiement territorial de la Stratégie nationale de la digitalisation de l'éducation (Sndeci) 2024-2028. Pour Yenataban Koné, Directeur des technologies et des Systèmes d'Information (Dtsi) au ministère de l'Education nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique (Menaet), la transformation numérique de l'éducation ne se résume pas à installer des équipements. Elle exige une ressource humaine capable de rendre la technologie utile, accessible et pertinente. D'où l'importance de ladite formation.

Qui répond à l'absence d'un appui technique de proximité qui constituait un frein majeur à l'adoption du numérique dans de nombreux établissements scolaires. Cette session, mise en oeuvre avec l'appui technique de l'Unesco Abidjan dans le cadre de l'initiative "GénérationDigital" financée par le Bmz à travers la Giz, s'inscrit dans la phase 2 du projet Développement des compétences numériques des personnels d'encadrement et d'enseignement (Dcnpee). Désormais, chaque Drenaet dispose de relais opérationnels formés pour accompagner inspecteurs pédagogiques, chefs d'établissement et enseignants dans l'usage des outils numériques collaboratifs dans l'éducation.

Ils sont également capables de concevoir des supports de sensibilisation adaptés aux réalités du terrain, d'exploiter l'intelligence artificielle générative pour optimiser la gestion administrative, de sécuriser les usages numériques et d'harmoniser le reporting...Ainsi, les gestionnaires informatiques seront considérés comme des facilitateurs du changement, à l'interface entre la Dtsi, les régions et les établissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans les semaines à venir, ce sont des centaines d'enseignants, de chefs d'établissement et d'inspecteurs pédagogiques qui bénéficieront, en région, de l'appui de ces 82 professionnels formés. C'est cela, la digitalisation inclusive : des compétences locales, au service de tous », a déclaré M. Ephrem Yao, chef du projet Dcnpee au Menaet.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.