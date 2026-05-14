Cote d'Ivoire: Numérique éducation - 82 gestionnaires des services informatiques boostent leurs capacités

Issus des 41 Directions régionales de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique (Drenaet), 82 gestionnaires des services informatiques ont pris part à un atelier national de formation du10 au 13 mai à Yamoussoukro.

Une formation qui marque une autre étape dans le déploiement territorial de la Stratégie nationale de la digitalisation de l'éducation (Sndeci) 2024-2028. Pour Yenataban Koné, Directeur des technologies et des Systèmes d'Information (Dtsi) au ministère de l'Education nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique (Menaet), la transformation numérique de l'éducation ne se résume pas à installer des équipements. Elle exige une ressource humaine capable de rendre la technologie utile, accessible et pertinente. D'où l'importance de ladite formation.

Qui répond à l'absence d'un appui technique de proximité qui constituait un frein majeur à l'adoption du numérique dans de nombreux établissements scolaires. Cette session, mise en oeuvre avec l'appui technique de l'Unesco Abidjan dans le cadre de l'initiative "GénérationDigital" financée par le Bmz à travers la Giz, s'inscrit dans la phase 2 du projet Développement des compétences numériques des personnels d'encadrement et d'enseignement (Dcnpee). Désormais, chaque Drenaet dispose de relais opérationnels formés pour accompagner inspecteurs pédagogiques, chefs d'établissement et enseignants dans l'usage des outils numériques collaboratifs dans l'éducation.

Ils sont également capables de concevoir des supports de sensibilisation adaptés aux réalités du terrain, d'exploiter l'intelligence artificielle générative pour optimiser la gestion administrative, de sécuriser les usages numériques et d'harmoniser le reporting...Ainsi, les gestionnaires informatiques seront considérés comme des facilitateurs du changement, à l'interface entre la Dtsi, les régions et les établissements.

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Dans les semaines à venir, ce sont des centaines d'enseignants, de chefs d'établissement et d'inspecteurs pédagogiques qui bénéficieront, en région, de l'appui de ces 82 professionnels formés. C'est cela, la digitalisation inclusive : des compétences locales, au service de tous », a déclaré M. Ephrem Yao, chef du projet Dcnpee au Menaet.