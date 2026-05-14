Afrique: CAN U17 Maroc 2026 - Une édition prometteuse entre ambitions sportives et vitrine organisationnelle

Le Maroc accueille, pour la deuxième année consécutive, la Coupe d'Afrique des nations U17, un rendez-vous devenu incontournable pour les jeunes talents du football africain. Cette édition réunira seize sélections réparties en quatre groupes, avec en toile de fond la qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie.

Tenant du titre, le Maroc abordera la compétition avec le statut de favori devant son public. Les Lionceaux de l'Atlas évolueront dans le groupe A aux côtés de la Tunisie, de l'Égypte et de l'Éthiopie. Une poule relevée marquée notamment par le derby nord-africain face aux Tunisiens et l'affiche attendue contre l'Égypte. Le groupe B mettra aux prises la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la RD Congo dans une bataille qui s'annonce très ouverte.

Dans le groupe C, le Mali, référence historique du football des jeunes en Afrique, partira avec une légère avance face à l'Angola, la Tanzanie et au Mozambique. Quant au groupe D, il promet un niveau particulièrement élevé avec le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana, quatre nations reconnues pour la qualité de leur formation.

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Au-delà de l'aspect sportif, cette CAN U17 représente un enjeu majeur pour les sélections africaines, puisque la compétition servira de tournoi qualificatif au Mondial U17. Chaque rencontre devrait, ainsi, se jouer avec une forte intensité, les jeunes talents africains cherchant également à attirer l'attention des recruteurs et observateurs internationaux.

L'organisation marocaine constitue, également, l'un des points forts de cette édition. Les matchs se dérouleront notamment au Stade Moulay El Hassan, ainsi qu'au Complexe Mohammed VI de football, devenu ces dernières années une référence continentale.

Le calendrier prévoit une phase de groupes dense avant les quarts de finale programmés à partir du 24 mai. Les demi-finales auront lieu le 28 mai, tandis que la finale se disputera le 2 juin au Stade Moulay El Hassan.

Cette CAN U17 devrait, ainsi, offrir un aperçu du futur du football africain, avec plusieurs joueurs appelés à devenir les prochaines grandes figures du continent. Pour le Maroc, l'événement représente aussi une nouvelle occasion de confirmer son savoir-faire organisationnel à quelques années des grandes échéances footballistiques internationales.