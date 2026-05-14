Ile Maurice: Plusieurs substances saisies dans un terrain en friche

14 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une importante opération de l'Anti Drug Smuggling Unit (ADSU) menée tôt hier matin, mercredi 13 mai, dans un terrain en friche à Allée Pétinias, Résidence St-Claire, à Goodlands, a permis la découverte de plusieurs substances soupçonnées d'être des drogues dangereuses.

Les officiers ont effectué une fouille vers 7 h 05 dans la région lorsqu'ils ont découvert, dissimulée dans une boîte fixée à un poteau, une enveloppe en plastique contenant 36 doses d'héroïne emballées dans du papier aluminium.

Les recherches se sont ensuite étendues dans différentes parties du terrain. Parmi des déchets, les policiers ont retrouvé un tube cylindrique blanc renfermant 41 doses de cannabinoïdes synthétiques. Plus loin, sous un amas de pierres, une demi-canette de boisson énergétique contenait du cannabis enveloppé dans un sachet plastique.

Dans une autre cachette, sous une lourde structure métallique, les enquêteurs ont également découvert une demi-canette de boisson alcoolisée contenant une masse solide soupçonnée d'être de l'héroïne.

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Une balance de précision portant des traces de drogue a aussi été saisie dans un vieux réfrigérateur abandonné sur le terrain.

Les différentes substances saisies pèsent respectivement 3,62 g, 4 g, 6,74 g et 18,64 g. Aucun suspect n'a été arrêté pour l'heure et une enquête a été ouverte par l'ADSU.

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