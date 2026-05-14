Ile Maurice: Les trois arrestations révèlent un possible réseau de drogue organisé

Deux opérations menées par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle, les mardi 12 mai et mercredi 13 mai, ont abouti à trois arrestations et à d'importantes saisies de cocaïne et de résine de cannabis, dont la valeur marchande globale est estimée à plusieurs centaines de milliers de roupies. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si les trois suspects font partie d'un même réseau structuré opérant entre Nouvelle-France et le sud de l'île.

La première opération s'est déroulée mardi dans le parking d'un supermarché, à Nouvelle-France. Sur la base de renseignements précis, les officiers ont intercepté une Mercedes. À bord se trouvaient Allwyn Appadoo, un chauffeur domicilié à Quatre-Bornes âgé de 21 ans, et Marie Shania Melina Latouche, une habitante de Nouvelle-France de 21 ans.

La fouille du véhicule a permis la découverte d'environ 194 grammes de résine de cannabis et 0,45 gramme de cocaïne, soigneusement dissimulés. Une somme de Rs 25 000, soupçonnée de provenir d'activités illicites, ainsi que trois téléphones portables ont également été saisis. La valeur marchande de cette première saisie est estimée à environ Rs 900 000 sur le marché illicite. Une perquisition effectuée ensuite au domicile de Marie Shania Melina Latouche, à Dawol Lane, a permis la saisie de 40 grammes supplémentaires de cannabis ainsi qu'une balance électronique, renforçant les soupçons de conditionnement et de distribution. Le lendemain, une deuxième opération a été menée par l'ADSU dans un campement, à Riambel.

Les officiers ont procédé à l'arrestation de Jayantee Devi Jhugroo, 41 ans, employée de bureau résidant habituellement à l'étranger mais disposant d'une adresse locale à Phoenix. Lors de la fouille, les enquêteurs ont découvert environ 77,8 grammes de cocaïne ainsi qu'un téléphone portable. La valeur marchande de cette seconde saisie est estimée à environ Rs 1 million selon les prix du marché illicite.

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Les enquêteurs de l'ADSU examinent désormais la possibilité que les trois suspects soient liés dans une même chaîne de trafic. L'analyse des téléphones portables saisis constitue l'un des axes principaux de l'enquête, avec l'exploitation des appels, messages et contacts enregistrés. Les officiers travaillent également sur les déplacements des suspects, les transactions financières douteuses et les recoupements entre les deux opérations.

Des connexions indirectes ont été détectées, mais doivent encore être confirmées par des preuves techniques et des analyses forensiques. Selon une source proche de l'enquête, les investigations s'orientent vers un schéma de distribution en réseau où chaque suspect pourrait avoir joué un rôle distinct : stockage, transport ou revente.

Avec ces saisies successives, les enquêteurs tentent désormais de reconstituer l'ensemble du circuit d'approvisionnement. L'objectif est d'identifier les fournisseurs, les points de stockage et les éventuels intermédiaires impliqués.Les trois suspects restent en détention, accusés provisoirement de trafic de drogue avec circonstances aggravantes, alors que l'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur réelle du réseau présumé.