Ile Maurice: Une soixantaine de contraventions en une journée

Plus de 2 800 cas de chikungunya, dont 102 cas actifs, six décès liés à la leptospirose sur 21 cas recensés, ainsi qu'un cas local de dengue.

Ces chiffres rendus publics au Parlement, mardi, ne semblent pourtant pas interpeller certains citoyens.

Certains continuent de se débarrasser de leurs déchets n'importe où et ces atteintes à l'environnement constituent une menace directe pour la santé publique.

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Face à cette urgence, la Police de l'environnement a intensifié ses opérations sur le terrain. Ainsi, hier, mercredi 13 mai, un total de 61 contraventions pour des délits relatifs à l'environnement a été dressé, à travers le pays, avec le soutien de l'Emergency Response Service.

Vingt-sept personnes ont été verbalisées pour avoir jeté des ordures sur la voie publique. Deux conducteurs ont écopé chacun d'une amende de Rs 25 000 après avoir été pris en flagrant délit de déversement illégal de déchets. Ils ont également été sommés de procéder à l'enlèvement des déchets dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, 20 fumeurs ont été sanctionnés pour consommation de tabac dans un lieu public, huit conducteurs pour véhicules fumigènes et quatre automobilistes pour nuisance sonore.

Concernant les deux cas de dépôts sauvages de déchets, une opération de surveillance menée par l'équipe nord de la Police de l'environnement a permis d'interpeller un camionneur habitant Bel-Air/Rivière-Sèche, alors qu'il se débarrassait de déchets verts sur un terrain vague à Powder Mill Road, à Pamplemousses.

Dans le second cas, le conducteur d'un camion, domicilié à Military Road, Vallée-Pitot, Port-Louis, a été verbalisé pour déversement illégal de déchets domestiques le long de Cemetery Road, dans la capitale. Aucun des deux ne détenait de permis de transport de déchets.

«Malgré la prolifération des maladies liées à l'insalubrité, certains continuent d'agir de façon égoïste, zis pou get zot profi, au détriment de la santé de nos enfants, de nos aînés et de nos familles, qui sont exposés à de graves risques sanitaires. Lotorite pe fer so travay. Depuis le début de l'année, la Police de l'environnement a déjà dressé 507 contraventions pour illegal littering, 26 pour dépôts sauvages et 94 pour véhicules fumigènes. Mais les mauvaises habitudes de certains de nos compatriotes sont tenaces. La lutte contre l'insalubrité ne peut être gagnée sans la participation de tout un chacun. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui contraints de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation, parce que la salubrité publique demeure un enjeu sanitaire national et l'incivisme environnemental ne doit être ni banalisé ni toléré», affirme Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique.