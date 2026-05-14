Ile Maurice: Inspections sur le terrain - Déjà 27 plaintes recensées et huit infractions relevées

14 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le ministère de l'Énergie et des services publics, à travers l'Energy Efficiency Management Office, a dressé un premier bilan des opérations de contrôle menées dans le cadre des Energy Efficiency (Control of Non-Essential Grid-Powered Activities) Regulations 2026.

Au 14 mai 2026, un total de 27 plaintes a été enregistré via différents canaux, notamment des courriels, appels téléphoniques et rapports quotidiens du CEB. Chaque signalement est analysé par un comité technique avant d'être classé selon un niveau de priorité afin d'organiser les inspections sur le terrain.

Les équipes d'inspection ont effectué des visites dans plusieurs régions du pays, notamment dans les Hautes-Plaines-Wilhems, à Port-Louis ainsi que dans la région allant de Grande-Rivière-Nord-Ouest à Bambous. Parmi les sites inspectés figurent le Tribeca Mall, la municipalité de Quatre-Bornes, le Victoria Urban Terminal, le Caudan Arts Centre et Plaine-Verte.

Au total, 22 sites ont déjà fait l'objet de contrôles, y compris lors d'opérations menées après les heures de bureau, certaines inspections s'étant prolongées jusqu'à 21h30.

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Huit infractions relevées lors des contrôles

À la suite de ces inspections, huit cas d'infraction aux nouvelles réglementations ont été relevés, concernant notamment Hermes Properties Ltd (Tribeca Mall), le Victoria Urban Terminal, le Caudan Arts Centre, deux collèges d'État ainsi que plusieurs infrastructures publicitaires et sportives.

Trois institutions ont déjà indiqué avoir entamé des mesures correctives, soit Hermes Properties, le Victoria Urban Terminal et le Palma State Secondary School

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