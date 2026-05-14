Ile Maurice: Accident mortel - Jugoroo Ramjeet succombe après un accident de la route

Un habitant de Sébastopol, Jugoroo Ramjeet, âgé de 50 ans, est décédé mercredi 13 mai après avoir été impliqué dans un accident de la route survenu quelques jours plus tôt à Pellegrin.

L'accident s'est produit le lundi 4 mai aux alentours de 17 h 30 sur la route Royale de Pellegrin. Un Site Agent de 56 ans circulait à bord d'une Ford Ranger grise lorsqu'il a garé son véhicule près d'une boutique. Peu après être descendu de son pickup, il a entendu un bruit.

En ressortant, il a constaté qu'une Mitsubishi noire avait percuté l'arrière de son véhicule stationné. Le conducteur du second véhicule, un homme de 34 ans, se trouvait en compagnie de Jugoroo Ramjeet, passager du véhicule. Selon la déposition du plaignant, les deux hommes avaient alors affirmé que personne n'avait été blessé et que seuls des dégâts matériels étaient à déplorer. Les parties avaient ainsi choisi de remplir un constat à l'amiable avant que le dossier ne soit transmis à une compagnie d'assurance le lendemain.

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Cependant, l'état de santé de Jugoroo Ramjeet s'est par la suite détérioré. Le 6 mai, il avait signé une décharge médicale dans une clinique privée avant d'être admis dans une salle de l'hôpital SAJ, à Flacq. Le lendemain, son état avait nécessité son transfert à l'unité des soins intensifs.

Le décès du quinquagénaire a été constaté hier, mercredi 13 mai, par le médecin de service, qui a référé l'affaire à la police. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital SAJ, à Flacq, où une autopsie a été pratiquée ce jeudi 14 mai. Celle-ci a attribué le décès à de multiples blessures.

Après son interrogatoire, le conducteur de la Ford Ranger a été autorisé à partir. Une enquête policière est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire.