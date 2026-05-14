Ile Maurice: 729 jeunes distingués après leur expérience en entreprise

Le Human Resource Development Council (HRDC) a célébré ce matin, jeudi 14 mai, la réussite de 729 étudiants ayant participé à l'édition 2025 du School Placement Programme (SPP), lors d'une cérémonie de remise de certificats organisée par le Mahatma Gandhi Institute Auditorium. Placée sous le patronage du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, cette initiative nationale vise à rapprocher les élèves du secondaire du monde professionnel à travers une immersion concrète en entreprise.

Le programme, destiné aux élèves de Grade 12, s'est déroulé durant les mois de novembre et décembre 2025. Pendant deux semaines, les jeunes ont intégré des entreprises publiques ou privées afin de découvrir les réalités du travail, développer leurs compétences techniques et renforcer leurs qualités humaines et relationnelles. Cette année, 61 établissements scolaires et 45 organisations ont participé à cette expérience formatrice, accompagnés par des mentors scolaires et professionnels.

Depuis son lancement en 2023, le SPP connaît une croissance constante. Lors de la première édition, 218 élèves issus de 33 écoles avaient été placés dans 24 organisations. En 2024, le programme a réuni 406 étudiants à Maurice et 41 à Rodrigues, répartis dans 41 écoles et 41 organisations. En 2025, le nombre de participants à Maurice a bondi à 729 élèves provenant de 61 collèges, tandis que Rodrigues a enregistré 25 participants dans sept organisations. Cette progression témoigne de l'intérêt grandissant des jeunes et des entreprises pour cette formule d'apprentissage basée sur l'expérience.

Le président du HRDC, Bhooyasheel Akshay Seedoyal, a souligné que le programme constitue «une passerelle essentielle entre l'apprentissage académique et les compétences pratiques». Selon lui, cette initiative permet aux élèves d'acquérir une première compréhension du fonctionnement des entreprises tout en développant leur confiance en eux et leur sens des responsabilités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Même son de cloche du côté de Muhammad Usman Rawoo, qui a insisté sur l'importance de la collaboration entre les écoles, les institutions gouvernementales et les partenaires du secteur privé. Il a salué les organisations ayant accueilli les étudiants et contribué à leur encadrement. Les témoignages des participants ont particulièrement marqué la cérémonie. Nakul Kumar Varma Dusoye, du Royal College Port-Louis, a livré un récit émouvant de son stage au ministère. D'abord déçu par les tâches administratives qui lui semblaient monotones, il a finalement découvert l'importance des relations humaines, de l'adaptation et de la persévérance. «J'ai arrêté de comparer mon expérience avec celle des autres et j'ai commencé à apprécier mon propre parcours», a-t-il confié devant une salle attentive.

De son côté, Jennifer Koon Kam King, représentante KPMG Mauritius, a rappelé que les compétences humaines demeurent essentielles dans un monde du travail en pleine mutation technologique. Selon elle, la curiosité, la fiabilité, l'ouverture au feedback et l'attitude professionnelle comptent autant que les qualifications académiques.

Le ministre Mahend Gungapersad a, pour sa part, exhorté les jeunes à développer une véritable culture du travail et à faire preuve d'humilité, de discipline et d'esprit d'équipe. Il a insisté sur le rôle du mentorat dans la construction d'une carrière et encouragé les étudiants à saisir chaque expérience comme une opportunité de grandir.

Plusieurs élèves ont également expliqué comment cette immersion avait influencé leurs ambitions professionnelles. Fauzel Bibi Oummé Shifaa, d'Aleemiah College Girls, a découvert le domaine du génie civil à la MCI Moka et affirme que cette expérience a renforcé son désir de poursuivre des études d'ingénierie. Dhikshan Boodhun, lui, a appris à gérer la pression et la communication au sein de CIM Finance tandis qu'Aishwarya Poontah a décrit le programme comme «une expérience riche et enrichissante» qui l'a encouragée à poursuivre ses études.

Le ministre est également revenu sur les cas présumés d'intoxication alimentaire signalés cette semaine dans quatre établissements ZEP. Il a affirmé que le ministère de la Santé mène actuellement une enquête afin de déterminer les causes exactes de ces incidents. «Nous attendons le rapport officiel avant de nous prononcer», a-t-il déclaré.