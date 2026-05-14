Ile Maurice: Patrick Courtney - «La gouvernance est devenue un facteur de compétitivité pour les centres financiers»

interview

Alors que Maurice cherche à consolider son positionnement comme centre financier international crédible et compétitif, les enjeux de gouvernance, de conformité et de gestion des risques prennent une importance stratégique. Dans la perspective de la Mutual Evaluation du Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group prévue en 2027, le pays est appelé à renforcer davantage ses standards en matière de transparence et de gouvernance institutionnelle.

C'est dans ce contexte que Belstar Training Centre et KCB Global ont officialisé un partenariat avec le Chartered Governance Institute UK & Ireland afin d'élargir l'accès des professionnels mauriciens à des qualifications reconnues à l'international. À l'occasion du lancement du Certificate in Compliance & Corporate Governance, Patrick Courtney revient sur les défis liés à la gouvernance et sur le potentiel de Maurice comme future référence régionale.

∎ Maurice cherche à renforcer sa crédibilité comme centre financier international. Pourquoi la gouvernance et la conformité sont-elles devenues des enjeux aussi stratégiques aujourd'hui ?

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La gouvernance est désormais au coeur des discussions stratégiques dans tous les secteurs d'activité. Pourtant, sa portée reste parfois mal comprise. Aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement de conformité réglementaire ou de structures administratives ; il s'agit aussi de culture d'entreprise, d'éthique et de capacité à gérer les risques dans un environnement international de plus en plus exigeant. Pour une juridiction comme Maurice, où les activités financières sont étroitement observées par les régulateurs et les organismes internationaux, maintenir des standards élevés de gouvernance est essentiel. La concurrence entre centres financiers s'intensifie et chaque juridiction cherche à renforcer sa crédibilité et son attractivité. Former des professionnels capables d'accompagner les entreprises dans cette évolution devient donc indispensable. Les qualifications de cet institut permettent justement de développer des profils capables d'allier conformité, éthique et compréhension stratégique des enjeux business.

∎ En quoi les qualifications proposées à travers ce partenariat peuvent-elles contribuer à renforcer les compétences locales ?

Le Chartered Governance Institute UK & Ireland bénéficie de plus de 130 ans d'expérience dans l'accompagnement des entreprises et des organisations à travers le monde. Ses qualifications sont aujourd'hui reconnues comme des références internationales en matière de gouvernance professionnelle. Au-delà des connaissances techniques, ces programmes transmettent également des standards élevés en matière d'éthique, de responsabilité et de conduite professionnelle. Ils permettent aux professionnels de mieux accompagner les conseils d'administration, les dirigeants et les organisations dans un environnement réglementaire devenu beaucoup plus complexe. Le partenariat avec Belstar Training Centre et KCB Global représente aussi une évolution importante pour la formation à Maurice. Le Certificate in Compliance & Corporate Governance a été conçu pour être moderne, flexible et adapté aux réalités du marché mauricien. L'objectif est d'offrir une qualification accessible et reconnue à l'international, tout en créant une base solide pour le développement professionnel à long terme des spécialistes mauriciens de la conformité et de la gouvernance.

∎ Vous estimez que Maurice possède les fondations nécessaires pour devenir une référence mondiale en matière de gouvernance. Quels sont aujourd'hui les principaux atouts du pays ?

Maurice bénéficie déjà d'une reconnaissance internationale importante. Lors de mes déplacements dans différentes régions du monde, j'entends régulièrement Maurice être citée comme une juridiction crédible et visible dans l'écosystème financier international. Mais ce qui distingue particulièrement le pays, c'est aussi son ouverture sur le monde. Il existe ici une réelle compréhension des enjeux globaux ainsi qu'une volonté affirmée de développer les partenariats internationaux et de rester connecté aux meilleures pratiques internationales. La mobilisation observée autour de ce partenariat illustre d'ailleurs cette dynamique. La présence des autorités gouvernementales, du secteur privé mauricien, de la British High Commission et d'acteurs internationaux montre qu'il existe une volonté collective de renforcer encore les capacités du pays dans ce domaine. Dans un environnement international où les exigences réglementaires et les standards de conformité continuent de se renforcer, Maurice dispose du potentiel nécessaire pour devenir une véritable référence régionale - voire internationale - en matière de gouvernance.